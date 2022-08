Das sagt SVP-Regierungsrat Paul Winiker über seinen Rücktritt

Politik Luzerner SVP-Regierungsrat Paul Winiker tritt 2023 zurück: «Möchte Projekte in jüngere Hände geben» Nach Marcel Schwerzmann und Guido Graf hört 2023 nun auch Paul Winiker als Regierungsrat des Kantons Luzern auf. Der 66-jährige SVP-Politiker aus Kriens wirkte seit seiner Wahl 2015 als Justiz- und Sicherheitsdirektor. Niels Jost und Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 25.08.2022, 19.32 Uhr

Der Auftritt passte zu Paul Winiker. Im Kurzarmhemd sass er im Garten des Landgasthofs Schweizerheim in Ebikon, «an der Schnittstelle von Stadt und Land», wie er es nannte, und informierte eine Handvoll anwesender Journalisten über seinen Rücktritt im nächsten Jahr. Bei den Regierungsratswahlen im April 2023 werde er nicht wieder antreten, verkündete der 66-jährige Justiz- und Sicherheitsdirektor des Kantons Luzern.

Ungezwungen und umgänglich zeigte sich der Krienser an diesem «Point de Presse», zu dem er erst wenige Stunden zuvor eingeladen hatte. Um seine Demission zu begründen, musste der SVP-Politiker etwas ausholen:

«Dem Thema Sicherheit habe ich in meiner langjährigen politischen Laufbahn immer grosse Bedeutung geschenkt.»

In seiner siebenjährigen Amtszeit habe er einige grosse Projekte aufgleisen können, etwa das neue Sicherheitszentrum Rothenburg, die Erweiterung des Zivilschutzzentrums Sempach oder die Sanierung der Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos in Egolzwil. All diese Projekte stünden nun kurz vor der Umsetzungsphase. Winiker sagte:

«Die Realisierung derart komplexer Vorhaben benötigt viel Zeit und bei der politischen Begleitung eine Konstanz über viele Jahre. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, die Umsetzung in jüngere Hände zu legen.»

Noch während Winiker sprach, teilte seine Partei mit, wer dies sein soll: der 44-jährige Armin Hartmann, der die SVP-Fraktion im Kantonsrat präsidiert.

Winiker setzte sich zweimal im zweiten Wahlgang durch

Paul Winiker wurde 2015 in den fünfköpfigen Luzerner Regierungsrat gewählt. Den Sprung in die kantonale Exekutive schaffte der frühere Kantonsrat und Krienser Gemeindepräsident damals im zweiten Wahlgang, wo er sich gegen SP-Kandidatin Felicitas Zopfi durchsetzte. Bei den Wahlen 2019 holte Winiker im zweiten Wahlgang mehr Stimmen als Regierungsratskollege Marcel Schwerzmann und Korintha Bärtsch, die Kandidatin der Grünen.

Wird am 30. Juni 2023 seinen letzten Arbeitstag als Luzerner Regierungsrat haben: der Krienser SVP-Politiker Paul Winiker. Patrick Hürlimann (Sursee, 24. Januar 2022)

In Paul Winikers bisherige Regierungsratskarriere fiel unter anderem der «Fall Malters» inklusive juristischer Aufarbeitung. Auch das budgetlose Jahr 2017 mitsamt Sparmassnahmen bei der Sicherheit prägte den verheirateten Vater zweier erwachsener Kinder. Mitgestalten konnte er unter anderem die Reorganisation der Luzerner Polizei, die mit einem Abbau von Polizeiposten zu Gunsten von mehr Patrouillen noch ihre Fortsetzung findet.

Auf die Frage, was ihm in besonderer Erinnerung geblieben ist, sagte der frühere Wirtschaftsberater: «Gemeinsam mit meinem Team konnte ich viele kleinere Teilprojekte realisieren.» Dies etwa im Bereich Cybersicherheit oder bei der elektronischen Fussfessel für verurteilte Personen. Auch sein Amt als Regierungspräsident, das er 2020 ausübte, habe er als «grosse Ehre» empfunden. Er hielt aber auch fest:

«Die Arbeit war sehr anspruchsvoll und hat viel Zeit und Energie abverlangt.»

Sein letztes Amtsjahr wolle er nun noch mit «viel Elan und Freude» angehen und «einige Nägel mit Köpfen machen». Eines seiner Ziele sei es, den Projektierungskredit für das Sicherheitszentrum dem Parlament vorlegen zu können. Als Chef des Kantonalen Führungsstabs sei er ausserdem mitverantwortlich, der drohenden Energiekrise im Winter entgegenzutreten.

Was nach seiner Pensionierung komme, wisse der 66-Jährige noch nicht. «Ich freue mich auf mehr Freizeit und weniger Sitzungen», sagte Winiker und trank den letzten Schluck Kaffee in der Gartenbeiz. Sicher nachholen wolle er eine Velotour ans IJsselmeer in den Niederlanden, dem Heimatland seiner Frau. «Das habe ich ihr schon lange versprochen.»

Die Medienkonferenz von Paul Winiker. Video: Robino Rich (Ebikon, 25. August 2022)

