Claudia Huser ist in Ennetbürgen aufgewachsen und lebt seit 2009 in Luzern. Die verheiratete Arbeits- und Organisationspsychologin arbeitet seit dem letzten Jahr als stellvertretende Geschäftsführerin einer Immobilienfirma. Vorher war die 41-Jährige während fünf Jahren ihre eigene Chefin und unterstützte mit ihrer Firma Gemeinden und Kantone bei der strategischen, fachlichen und politischen Arbeit in der Familienpolitik. 2009 stieg Huser in die Politik ein – als Vorstandsmitglied der GLP der Stadt Luzern. 2015 wurde sie in den Kantonsrat gewählt, seit November 2019 führt sie die achtköpfige Fraktion und fällt als fleissige Verfasserin von Vorstössen auf. Als Hobbys nennt sie Skifahren, Biken, Wandern, Jassen und Theaterbesuche.