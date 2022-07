Regierungsratswahlen 2023 Nach dem Abgang von Marcel Schwerzmann: Das sind die Antworten auf die drängendsten Fragen Der parteilose Bildungs- und Kulturdirektor Marcel Schwerzmann verzichtet im nächsten Jahr auf eine erneute Kandidatur. Was heisst dies für den Wahlkampf? Und welche Partei könnte am ehesten profitieren? Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 05.07.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bildungs- und Kulturdirektor Marcel Schwerzmann bei der Ankündigung, 2023 nicht mehr zu kandidieren. Bild: Dominik Weingartner (Luzern, 4. Juli 2022)

Marcel Schwerzmann wird am Freitag, dem 30. Juni 2023, seinen letzten Arbeitstag als Regierungsrat des Kantons Luzern verbringen. Der 57-jährige Parteilose aus Kriens will nach zwölf Jahren als Finanz- und dannzumal vier Jahren als Bildungs- und Kulturdirektor Neues in Angriff nehmen. Wir antworten auf die sich nun stellenden Fragen.

Wie entscheidet sich Paul Winiker?

Guido Graf, Reto Wyss (beide Mitte) und Fabian Peter (FDP) kandidieren erneut. Offen ist bei den Amtsinhabern nach dem Verzicht von Marcel Schwerzmann also nur, wie sich Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker von der SVP entscheidet. Der Krienser will sich nach den Sommerferien äussern. Hört er im nächsten Jahr als 67-Jähriger auf, steht mit Fraktionschef Armin Hartmann der potenzielle Nachfolger längst bereit. Tritt Winiker wieder an, wäre es aus taktischer Sicht klug, noch einmal vier Jahre zu bleiben – weil sich ein Mandat bei Gesamterneuerungswahlen einfacher verteidigen lässt als bei einer Ausmarchung während der Legislatur.

Mit wem tritt die SP an?

Die SP wird sich entweder für Ylfete Fanaj, Melanie Setz oder Yvonne Zemp entscheiden. Eine klare Favoritin auszumachen, ist schwierig. Ylfete Fanaj als ehemalige höchste Luzernerin und bei den letzten Kantonsratswahlen als mit Abstand bestgewählte SP-Kandidatin hat wohl die besten Chancen.

Wer schafft den Sprung im ersten Wahlgang?

Das Ergebnis des ersten Wahlgangs ist entscheidend für die künftige Zusammensetzung der Exekutive. Guido Graf, Reto Wyss und Fabian Peter wurden 2019 in Runde eins gewählt – das dürfte sich im nächsten Jahr wiederholen. Tritt auch Paul Winiker wieder an, könnte auch er – im Gegensatz zu den letzten Wahlen – den Sprung schaffen. Alle anderen Kandidierenden werden das absolute Mehr mit hoher Wahrscheinlichkeit verpassen.

Was heisst das Ergebnis von Runde 1 für den 2. Wahlgang?

SP und Grüne einigen sich für die zweite Ausmarchung jeweils auf eine gemeinsame Kandidatur. 2019 war dies die Grüne Korintha Bärtsch, die Jörg Meyer von der SP im ersten Wahlgang um 400 Stimmen hinter sich liess. Im nächsten Jahr wird die SP-Frau die wenig bekannte Grüne Christa Wenger höchstwahrscheinlich distanzieren. Während sich der Grünliberale Roland Fischer bei den letzten Wahlen nach Runde eins verabschiedete, will die aktuelle GLP-Kandidatin Claudia Huser auch im zweiten Wahlgang antreten. Dann könnte die 41-jährige Fraktionschefin ihre linke Konkurrentin rechts überholen, weil ihr Stimmenpotenzial im bürgerlichen Lager grösser ist. Und vielleicht profitiert Huser auch vom Nidwaldner Effekt, wo die GLP im März den Sprung in die Regierung schaffte und gleich mit Fraktionsstärke in den Landrat einzog. Interessant ist das Ergebnis des zweiten Wahlgangs von 2019: Die Grüne Korintha Bärtsch konnte sich nicht allzu stark steigern, weshalb Politkenner noch heute sagen, die Linke wäre damals gescheiter mit Jörg Meyer in den zweiten Wahlgang gestiegen.

Welchen Einfluss hat das Ergebnis der Kantonsratswahlen?

Einen kleinen. Doch falls die Grünen so massiv zulegen wie 2019 (plus 5 Prozent) und SP (plus 1,9 Prozent) sowie GLP (plus 2,3 Prozent) erneut distanzieren, könnte das zwischen SP und Grünen zu intensiven Gesprächen über die aussichtsreichere Kandidatin für Runde zwei führen. Erst recht dann, wenn die Grüne Christa Wenger doch besser abschneidet als heute erwartet.

Wie geht es weiter?

Den nächsten Entscheid fällt Paul Winiker. Ob die SVP ihren Kandidaten schon an der Delegiertenversammlung am 25. August nominieren wird, ist laut Parteisekretär Remo Schranz offen. Sicher ist: Am 8. September nominieren die Grünen definitiv, am 24. September trifft die SP ihre Entscheidung. Formsache sind die Nominationen der bisherigen Regierungsräte durch die FDP am 17. Oktober und durch die Mitte am 26. Oktober. Der erste Wahlgang der Regierungsratswahlen findet wie die Ausmarchung um die 120 Kantonsratssitze am 2. April 2023 statt, der zweite Wahlgang am 14. Mai 2023.

Wie lautet das jüngste Gerücht?

Dass der 64-jährige Guido Graf trotz anderslautender Beteuerungen doch nicht mehr kandidiert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen