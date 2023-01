Regierungsratswahlen Bürgerliche Luzerner Jungparteien gifteln sich an Die Regierungsratskandidatur der Surseerin Andrea Kaufmann von der Jungen Mitte sei bloss «Effekthascherei in den Medien», finden JSVP und Jungfreisinnige. Die Junge Mitte reagiert gereizt. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 24.01.2023, 17.04 Uhr

Nur diese vier Kandidierenden sind für Jungfreisinnige und junge SVP in die Luzerner Regierung wählbar (von oben links im Uhrzeigersinn): Fabian Peter (FDP), Armin Hartmann (SVP) sowie Reto Wyss und Michaela Tschuor (beide Mitte). Bilder: Archiv LZ

Für die Jungfreisinnigen und die junge SVP des Kantons Luzern ist klar: Fabian Peter (FDP), Armin Hartmann (SVP) sowie Reto Wyss und Michaela Tschuor von der Mitte gehören in die Regierung. Auf keinen Fall aber Claudia Huser von der GLP, die vom KMU- und Gewerbeverband des Kantons Luzern (KGL) empfohlen wird. «Die GLP steht links der Mitte und kann nicht zu den bürgerlichen Parteien gezählt werden», schreiben Jungfreisinnige und JSVP in einer Mitteilung, in der sie ihre zusammen eingereichte Liste «für eine bürgerliche Regierung» bewerben. Damit setze man «ein Zeichen gegen die fragliche Unterstützung von Claudia Huser durch den KGL».

Die JSVP und die Jungfreisinnigen schiessen aber auch auf die Junge Mitte und deren Kandidatin Andrea Kaufmann aus Sursee. Die Jungpartei der Mitte habe es «bedauerlicherweise abgelehnt», die Liste «für eine bürgerliche Regierung» ebenfalls zu unterzeichnen. Dies mit dem Argument, man mache nur mit, wenn auch ihre Kandidatin aufgeführt werde.

Das ist für die Jungfreisinnigen und die JSVP nicht nachvollziehbar. Man lehne aussichtslose Kandidaturen «entschieden» ab, schreiben sie – und platzieren im nächsten Satz einen weiteren Vorwurf: «Wir setzen auf aktive und konstruktive Politik, Effekthascherei in den Medien lehnen wir ab.» Unterzeichnet ist die Mitteilung von Thomas von Allmen und Matthias Erni, Präsident und Co-Präsident der Jungfreisinnigen, sowie von Lucian Schneider und Rahel Schnyder, welche die JSVP im Co-Präsidium leiten.

Präsident der Jungen Mitte kontert

Luca Boog reagiert am Dienstagmittag auf Anfrage mit klaren Worten auf die Vorwürfe. «Es ist einfacher auf andere zu schiessen, als die eigene Arbeit zu machen», sagt der Präsident der Jungen Mitte. Und meint damit die Präsenz der Jungparteien bei den Kantonsratswahlen. Wäh

rend seine Partei in vier Wahlkreisen mit eigenen Listen antrete, hätten die Jungfreisinnigen trotz anders lautender Ankündigung in keinem Wahlkreis eine eigene Liste zusammengebracht, die JSVP nur gerade im Wahlkreis Entlebuch.

Boog wehrt sich auch gegen den Vorwurf, mit Andrea Kaufmann eine Alibi-Kandidatin zu präsentieren. «Wir haben vor den Verzichtsentscheidungen von Marcel Schwerzmann, Guido Graf und Paul Winiker nominiert. Und zwar deshalb, weil wir der Bevölkerung eine Alternative zum recht überalterten Gremium bieten wollten.» Ausserdem könne er als Präsident der Jungen Mitte seinen Namen doch nicht unter eine Liste setzen, auf der die eigene Kandidatin fehle.

Am Dienstagnachmittag sah sich die Junge Mitte dann auch noch veranlasst, ein Communiqué zu veröffentlichen, in dem sie den Jungfreisinnigen und der JSVP vorwirft, mit inhaltslosen Vorwürfen um sich zu werfen. Von einem Zerwürfnis will Boog aber nicht reden. Alle Jungparteien würden sich in einem Chat regelmässig austauschen.

«Junge Mitte ist nicht kompromissbereit»

Das sieht JSVP-Co-Präsidentin Rahel Schnyder dezidiert anders: «Die Zusammenarbeit und der Austausch mit der Jungen Mitte ist oftmals schwierig, da diese kontinuierlich zu ihren eigenen Gunsten arbeitet und nicht kompromissbereit ist.» Auch Thomas von Allmen, Präsident der Jungfreisinnigen, beurteilt den Austausch mit der Jungen Mitte kritisch: «Sie verfolgt nicht die konsequent bürgerliche Linie, die ich mir wünschen würde.» Am Vorwurf, der Jungen Mitte gehe es mit der Kandidatur von Andrea Kaufmann nur um Effekthascherei, hält er fest. «Will die Mitte wirklich junge Leute in die Regierung bringen, soll sie diese auf die Hauptliste setzen. So, wie sie das in Zug und der Waadt mit den Geschwistern Laura und Valérie Dittli gemacht hat.»

So verschieden die Jungparteien ihre Zusammenarbeit sehen, so einig sind Jungfreisinnige und JSVP, wenn sie das restliche Kandidierendenfeld für die Regierungsratswahlen beurteilen müssen: Ausser Peter, Hartmann, Wyss und Tschuor tauge niemand. Rahel Schnyder und Thomas von Allmen hoffen aber, dass sich dies beim zweiten Wahlgang ändert. Von Allmen könnte sich einen parteilosen Bürgerlichen als neuen Kandidaten vorstellen – wie 2007 Marcel Schwerzmann.

