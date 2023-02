Armin Hartmann: «atypischer» SVP-Politiker will in die Regierung

Regierungsratswahlen «Ich bin kein Polemiker»: Ein «atypischer» SVP-Politiker will in die Regierung Für die SVP steigt mit Armin Hartmann ein Topfavorit ins Rennen. Der Schlierbacher kann sich vorstellen, das Departement seines abtretenden Parteikollegen Paul Winiker zu übernehmen und sagt, was er dort besser machen will. Jonas Hess Jetzt kommentieren 26.02.2023, 17.00 Uhr

Armin Hartmann kandidiert als Regierungsrat im Kanton Luzern. Zu seinen Hobbys zählt das Schachspiel. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. Februar 2023)

Armin Hartmann rückt seine Krawatte zurecht. Nicht zum ersten Mal an diesem Tag. Der Schlierbacher will nichts dem Zufall überlassen, als der Fotograf ihn vor seinem Schachbrett ablichtet. Hartmann posiert geduldig und erzählt davon, wie er Strategien entwickelt, um das Gegenüber am Brett ins Schwitzen zu bringen. Das gelang dem 45-Jährigen schon oft. Als Jugendlicher wurde er Innerschweizer Schachmeister, Anfang der 2000er-Jahre gelang ihm das Kunststück, diesen Titel in der Erwachsenenkategorie erneut zu holen. «Mein bisher grösster Erfolg.»

Armin Hartmann würde wohl auch heute noch ganz vorne mitspielen, dazu fehlt dem SVP-Regierungsratskandidaten aber die Zeit zum Trainieren. Bis zu 20 Stunden pro Woche habe er früher am Brett verbracht. Eröffnungen und Endspiel simulieren oder Kombinationen üben gehörten zum Programm. Aber auch die Analyse der eigenen Partien war ihm wichtig. «Dabei geht es darum, die Konsequenzen des eigenen Handelns zu erkennen.» Parallelen zur Politik? «Ja», findet Hartmann, der noch bis vor kurzem Fraktionschef der SVP war. Er habe den Anspruch, bewusst und vorausschauend zu politisieren. Nur so könne Vertrauen geschaffen werden. «Die Politik sollte dafür sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger gut schlafen können.»

Mit dieser Haltung wusste der promovierte Ökonom schon in jungen Jahren zu überzeugen. Bereits mit 26 wurde Hartmann in den Gemeinderat von Schlierbach gewählt. Der bisher jüngste Luzerner in diesem Amt. «Es brauchte etwas Mut, gegen einen Bisherigen ins Rennen zu gehen.» Dank eigener Ideen habe er überzeugen können. Schlierbach war damals in einer finanziell schwierigen Situation. «Der Gemeinderat sah die einzige Lösung in der Fusion mit Büron, ich war überzeugt, dass es auch anders geht.» Hartmanns Heimatort ist heute wieder besser aufgestellt. Die jüngste Rechnung schloss mit einem leichten Plus ab. Von einer Fusion ist nicht mehr die Rede.

Das Poltern überlässt er anderen

Selbstbestimmung: ein Schlagwort der SVP, das Hartmann in diesem Fall mustergültig umgesetzt hat. Warum er als Jugendlicher in die Rechtspartei eintrat, ist für ihn daher klar: «Die Eigenverantwortung ist mir sehr wichtig und wird von der SVP am stärksten vertreten.»

Wenn es um den politischen Stil geht, wirkt Armin Hartmann weniger linientreu. Er tritt mit eloquenter Ausdrucksweise auf, die er mit Fingerspitzengefühl platziert. Der erfahrene Politiker wählt seine Worte mit Vorsicht, gibt sich konziliant und hält stets eine respektvolle Distanz zu seinem Gesprächspartner. Ruppige Sprache sucht man bei ihm genauso vergebens wie ideologisch getriebene Weltanschauungen. Adrian Nussbaum, Kantonsrat und Fraktionschef der Mitte, drückt es so aus: «Armin Hartmann gewichtet die Lösung meistens höher als die Ideologie. Diese Eigenschaft ist für einen SVP-Politiker eher atypisch.»

Der ehemalige SVP-Fraktionschef streitet das nicht ab. «Ja, ich bin kein Polemiker.» Das heisse aber nicht, dass es diese Leute nicht brauche in seiner Partei. Er zieht den Vergleich zu einer Fussballmannschaft. «Dort gibt es auch Verteidiger, Spielmacher und Angreifer.»

Einer dieser «Angreifer» ging kürzlich aber auch für Hartmann zu weit. Als der Kantonsrat für die schnellere Integration von ukrainischen Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt plädierte, nahm SVP-Kantonsrat Mario Bucher die Gegenposition ein und sagte unter anderem, er wolle nicht «mit unqualifizierten Schutzsuchenden gleichgestellt werden». Kritik folgte nicht nur von linker Seite. «Das hätte ich so nicht gesagt», betont Hartmann. Er habe Bucher danach zur Rede gestellt, und es sei klar geworden, dass dieser es anders meinte, als er es ausgedrückt hatte. «Er wollte die Ausbildung und nicht die Menschen miteinander vergleichen.»

Keine Berührungsängste

Obwohl der Schlierbacher im Grundsatz auch die harten Positionen seiner Parteikolleginnen und Kollegen verteidigt, hält er seine Meinung zur Zusammenarbeit zwischen den Parteien nicht hinter dem Berg. «Ich habe keine Berührungsängste, auch bis nach ganz links nicht.» Letztlich gehe es darum, gemeinsam Lösungen zu finden und diese danach auch nach aussen zu vertreten. Korintha Bärtsch, Fraktionspräsidentin der Grünen, erlebt Armin Hartmann als «interessanten Diskussionspartner». Er sei meist umfassend informiert und habe ein gutes politisches Gespür. Sie sieht ihn aber klar auf Parteilinie, insbesondere bei finanzpolitischen Fragen. «Inhaltlich wünsche ich mir von ihm ein stärkeres Gehör für soziale und ökologische Anliegen.»

Armin Hartmann im Kurzporträt Geboren: 2. Oktober 1966

Wohnort: Schlierbach

Lebensform: Single

Beruf: Unternehmer, Dr. rer. oec.

Berge oder Seen? Seen

FCL-Match oder KKL-Besuch? FCL-Match

Buch oder Fernsehen? Buch

Wein oder Bier? Bier

Fleisch oder vegan? Fleisch

Auto oder ÖV? Auto

Eine «speziell gute Zusammenarbeit» pflege er mit den bürgerlichen Parteien, sagt Hartmann. «Die letzten Wahlen haben uns gezeigt, dass wir zusammenhalten müssen.» Das heisst für ihn: Der in Vergessenheit geratene bürgerliche Schulterschluss würde er sich «in den zentralen Fragen wünschen».

Das Justizdepartement im Fokus

Falls Armin Hartmann der nächste Regierungsrat der SVP wird, will er mit dieser Haltung auch im Gremium überzeugen. Er betont mehrmals, dass er sich vorstellen könne, jedes der frei werdenden Departemente zu führen. «Das sagen zwar alle, aber ich hatte tatsächlich schon mit jedem Department meine Berührungspunkte.»

Wenn Hartmann frei wählen könnte, würden ihm die Finanzen «am nächsten liegen». Das erstaunt nicht. Hartmann gilt parteiübergreifend als Spezialist in diesem Bereich. «Zahlen begleiten mich schon das ganze Leben lang.» Die Faszination daran: «Mein Wunsch nach Exaktheit.»

Selbstverständlich akzeptiere er, dass sein Wunschdepartment nicht frei sei, betont Hartmann. Und schnell schiebt er nach: «Ich kann mir sehr gut vorstellen, das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) von Paul Winiker zu übernehmen.» Er weiss auch schon, wo er ansetzen will: Mehr Polizei auf der Strasse, weniger in den Büros. «Ich unterstütze den Ausbau der Korps, den administrativen Aufwand müssen wir aber verringern.»

Er will besser kommunizieren

Auch punkto Kommunikation sieht Hartmann im JSD Handlungsbedarf. Die Kritik darauf, als im vergangenen Sommer sehr kurzfristig bekannt wurde, dass Polizeiposten wegen Personalmangel vorübergehend geschlossen werden müssen, kann er nachvollziehen. «Da hätte man vorgängig mögliche Szenarien öffentlich machen müssen.»

Das gelte aber nicht nur beim JSD. «Die gesamte Regierung hätte da und dort besser kommunizieren können.» Sein Ziel als Regierungsrat sei deshalb: «Die Kommunikation insgesamt verbessern und frühzeitig über mögliche Entwicklungen sprechen.» Hartmann ist der Meinung, die Regierung müsse alles dafür tun, um die breite Bevölkerung zu erreichen. Das sei bisher zu wenig gelungen. Wie er das konkret verbessern will, lässt der Unternehmer zwar offen, eine Vorstellung hat er aber: «Im Wahlkampf sprechen wir immer davon, dass wir zu den Leuten auf die Strasse gehen müssen, vielleicht sollte das die Regierung auch mehr tun.»

Sollte Armin Hartmann als Regierungsrat gewählt werden, muss sich erst zeigen, ob und wie schnell er Pflöcke einschlagen kann. Der passionierte Schachspieler weiss aber damit umzugehen: «Ich habe gelernt, Geduld zu haben, bis die Figuren an der richtigen Position stehen.»

Elf Kandidierende für die Regierung Am 2. April wollen sieben Frauen und vier Männer in die fünfköpfige Regierung gewählt werden. Wir porträtieren die Kandidierenden nach ausgeloster Reihenfolge. Die Antretenden konnten wählen, wo und wie sie fotografiert werden wollten.

Drei Fragen – drei Antworten

Wo soll das Leistungsangebot der Luzerner Spitäler definiert werden?

Die ambulante und die stationäre Grund- und Notfallversorgung sowie die Gynäkologie/Geburtshilfe an den drei Spitalstandorten sollen im Gesetz festgeschrieben werden. Damit wird das Grundangebot insofern garantiert, dass ein Abbau einem Referendum unterstehen würde – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Der konkrete Vollzug ist durch die Regierung in diesem Sinn auf Verordnungsstufe zu planen, zu steuern und zu kontrollieren.

Der Bau von Windkraftanlagen soll erleichtert werden. Warum ist das richtig oder falsch?

Windenergie wird sich im dicht besiedelten Raum nur durchsetzen, wenn sie von der lokalen Bevölkerung mitgetragen wird. Ein Ausschalten demokratischer Prozesse auf kommunaler Stufe ist deshalb falsch. Hingegen ist es richtig, wenn die gleiche Frage nicht als Verzögerungstaktik mehrfach vor Gericht gezogen werden kann.

Die Nationalbank wird weniger Geld nach Luzern überweisen. Wie kompensieren Sie das?

Zuerst muss abgeschätzt werden, ob der Ausfall vorübergehend oder dauerhaft ist. Mit den Zahlen des Abschlusses 2022 können wir den finanziellen Handlungsbedarf bestimmen. Die Lücke werden wir durch eine Priorisierung der Leistungen schliessen. Wir müssen auf gewisse Leistungsausbauten verzichten und Projekte verzögern. Sparpakete und Steuererhöhungen können so verhindert werden.