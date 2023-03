Wahlen 2023 Kandidierende für Luzerner Regierung: Wer auf politische Aussagen verzichtet, fährt am besten Die elf Anwärterinnen und Anwärter auf einen Sitz in der fünfköpfigen Luzerner Regierung vermeiden auf ihren Wahlplakaten politische Statements. Mit gutem Grund, sagen Politberater – und bedauern die Inhaltslosigkeit gleichzeitig. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 20.03.2023, 05.00 Uhr

So spannend wie heuer war die Ausgangslage bei den Wahlen in die Luzerner Regierung schon lange nicht mehr. Mit dem parteilosen Marcel Schwerzmann sowie Guido Graf von der Mitte und SVP-Mitglied Paul Winiker verzichten am 2. April gleich drei amtierende Regierungsräte auf eine Kandidatur. Vor vier und acht Jahren gab es jeweils nur eine Vakanz. Zudem ist das Feld der Kandidierenden mit elf Personen höher als zuletzt.

Weil dem antretenden parteilosen Kandidaten Jürgen Peter trotz Empfehlung der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (siehe Box) nur minime Wahlchancen eingeräumt werden, winkt der SP die Rückkehr in die Regierung, in der sie seit 2015 nicht mehr vertreten ist. Und sogar die kleine GLP kann von einem Sitz in der Exekutive träumen – dank ihrer Kandidatin Claudia Huser, die als Fraktionschefin über die Parteigrenzen hinweg bekannt ist und zudem vom mächtigen KMU- und Gewerbeverband des Kantons empfohlen wird.

Luzern «in Bewegung» oder «im Herzen»

Obwohl der Wahltag also Hochspannung verspricht, dümpelt der Wahlkampf vor sich hin – wohlwollend ausgedrückt. Präziser: Es finden zwar Regierungsratswahlen statt, doch es gibt keinen Kampf. Die Kandidierenden vermeiden politische Aussagen und haben für ihre Plakate unverfängliche, banale oder abgedroschene Slogans gewählt.

Die FDP etwa schreibt bloss: «Fabian Peter wieder in den Regierungsrat», ergänzt mit dem Parteispruch «Wir machen Zukunft.» Für die Mitte sind der bisherige Reto Wyss und die neu kandidierende Michaela Tschuor «Der ideale Mix», während GLP-Frau Claudia Huser mit «Luzern im Herzen» um Aufmerksamkeit buhlt. Derweil versucht die SP mit «Luzern in Bewegung», ihre Kandidatin Ylfete Fanaj in die Exekutive zu bringen.

GLP-Kandidatin Claudia Huser trägt «Luzern im Herzen». Bild: Dominik Wunderli (Buchrain, 7. 3. 2023)

Noch am frechsten ist die Kampagne von Armin Hartmann. Seine SVP-Herkunft ist auf dem nicht in den Parteifarben gehaltenen Plakat so dezent erwähnt, dass sie einem beim Blick aus dem Bus- oder Autofenster gar nicht auffällt. Und wer nicht weiss, dass Hartmann zum ersten Mal antritt, würde glatt auf einen Bisherigen tippen: «Hartmann Regierungsrat.» heisst es unter seinem Foto nur.

SVP-Kandidat Armin Hartmann will als neu Kandidierender in die Luzerner Regierung gewählt werden. Bild: Dominik Wunderli (Rothenburg, 7. 3. 2023)

So inhaltslos die Plakate daherkommen, so platt wirken die Auftritte der Kandidierenden auf Podien und Wahlveranstaltungen. Prägnante politische Forderungen wie etwa für tiefere Steuern oder eine Begrenzung der Zuwanderung werden ebenso wenig platziert, wie es zu Provokationen kommt. Stattdessen werden Nettigkeiten ausgetauscht und Aussagen gemacht, die auch dem politischen Gegner kaum wehtun.

Zürcher Resultat zeigt es: Aggressiver Wahlkampf lohnt sich nicht

Diesen Eindruck haben in den letzten Wochen nicht nur viele Wählerinnen und Wähler erhalten, sondern auch jene, welche seit Jahrzehnten Wahlkämpfe verantworten und sie deshalb genau beobachten. Weil sie bei der aktuellen Ausmarchung um die Regierungssitze strategisch mitwirken, wollen zwei von ihnen nicht mit Namen erwähnt werden. Beide erfahrenen Politberater sagen aber: «Bei früheren Exekutivwahlen ist viel mehr gelaufen.» Und sie stellen etwas fest, das sie als für die Demokratie schädlich erachten: «Jede thematische Aussage führt bei Exekutivwahlen nicht zu Freunden, sondern zu Feinden.»

Entscheidend seien nicht das politische Programm und das Erreichte, sondern das Netzwerk, sympathische Auftritte sowie das Schütteln von möglichst vielen Händen. Wie wahr die Aussage «am besten fährt, wer keine Aussagen macht» sei, habe sich bei den Wahlen in die Zürcher Regierung gezeigt. FDP-Kandidat und Avenir-Suisse-Direktor Peter Grünenfelder griff nicht nur Bildungsdirektorin Silvia Steiner von der Mitte an, sondern provozierte auch mit Aussagen zur Wirtschaftspolitik, einem Dossier, das seine Parteikollegin Carmen Walker Späh betreut. Belohnt wurde der aggressive, nach amerikanischem Muster geführte Wahlkampf nicht: Grünenfelder landete abgeschlagen auf dem neunten Platz, mehr als 37’000 Stimmen hinter der letztgewählten Carmen Walker Späh.

Polit- und Kommunikationsexperte Iwan Rickenbacher stützt die Aussagen der Luzerner Beobachter. «Provokateure werden in der Regel nicht in die Regierung gewählt. Darum sind auf Wahlplakaten für Personen auch kaum Provokationen zu sehen», sagt der frühere Generalsekretär der CVP. Er glaubt deshalb auch: «Die Wirkung von Wahlplakaten auf das Wahlverhalten ist mässig.» Dass Plakate «keine riesige Wirkung» haben, findet auch ein Berater, der auf Kampagnen spezialisiert ist.

Plakate «immer noch am effizientesten»

Dennoch stehen im Kanton Luzern derzeit Hunderte von Plakaten – ein Aufwand, den sich die Kandidierenden und Parteien also hätten sparen können? «Auf keinen Fall», sagt Kurt Bischof, Kampagnenleiter des Regierungsratswahlkampfs der Mitte, «ich bin zu 100 Prozent überzeugt von ihrer Wirkung.» Die schon vor 15 Jahren totgesagten Plakate seien «immer noch am effizientesten und am wirkungsvollsten, ja unverzichtbar, weil man sie im Gegensatz zu Posts und Tweets nicht einfach wegwischen kann».

Die sozialen Medien seien inzwischen jedoch genauso unverzichtbar, obwohl der Streuverlust enorm hoch sei, sagt Bischof. Dass Linkedin, Twitter oder Facebook bei der Meinungsbildung inzwischen eine wichtige Rolle einnehmen, finden auch Iwan Rickenbacher und die beiden Politberater, die anonym bleiben möchten.

Anders als seine Berufskollegen findet Kurt Bischof nicht, dass es im Vergleich zu früheren Exekutivwahlen eine Tendenz hin zu möglichst wenigen inhaltlichen Aussagen oder abgedroschenen Slogans gibt. Im Sinne des 5-Sekunden-Effekts müsse ein Plakat zwingend reduzieren. So sei «Der ideale Mix», den Bischof für die Mitte-Kandidierenden verwendet, überhaupt nicht banal, sondern passe ausgesprochen gut. Reto Wyss und Michaela Tschuor würden zwei Generationen vertreten, aus verschiedenen Regionen stammen und einen unterschiedlichen Politstil verkörpern.