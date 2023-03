Regierungsratswahlen Luzern: Wie gegen Fussballchaoten vorgehen?

Regierungsratswahlen Luzern Wie wollen die elf Kandidierenden das Problem mit den Fussball-Chaoten lösen? Am 2. April wählt Luzern eine neue Regierung – randalierende Fussballchaoten wird es danach immer noch geben. Wie eindämmen? Das wollten wir von allen Kandidierenden wissen. Martin Messmer 1 Kommentar 08.03.2023, 20.44 Uhr

So sieht ein Bus der VBL aus, nachdem darin Fans des FC Basel transportiert wurden. Die VBL übrigens haben sich entschieden, den Baslern keine Extrabusse mehr anzubieten. Am Samstag benutzten Basler stattdessen einen Zug der Zentralbahn – auch dieser wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Archivbild

Demolierte Züge und Busse, verwüstete Quartiere, verängstigte Luzernerinnen und Luzerner, die sich nicht mehr vor die Türe trauen: Regelmässig kommt es in Luzern zu Ausnahmezuständen bei Hochrisiko-Fussballspielen, zuletzt musste die Stadt das am Samstagabend ertragen, als Chaoten aus Basel hier ihr Unwesen trieben.

Aufgrund dieser Aktualität stellte Jérôme Martinu, Chefredaktor der «Luzerner Zeitung», am Wahlpodium am Mittwochabend allen elf Regierungsratskandidatinnen und -Kandidaten die gleiche Einstiegsfrage: «Was ist Ihr Rezept gegen Fussballchaoten?» Zuerst antwortete Reto Wyss (Mitte, bisher). Er verwies auf die laufenden interkantonalen Bemühungen, personalisierte Tickets einzuführen. «Das ist bisher nicht gelungen, da nicht alle Standorte, die Fussballklubs beheimaten, mitmachen wollen.» Sollte eine gemeinsame Lösung nicht möglich sein, «werden wir als Kanton mit dem FCL an einen Tisch sitzen müssen».

Die Meinung von Wyss teilten einige der Kandidierenden. Etwa Armin Hartmann (SVP, neu). «Klappt es mit einer interkantonalen Lösung nicht, brauchen wir in Luzern eine eigene Lösung.» Verschiedene Optionen seien möglich, von Schliessung des Gästesektors in der Swissporarena bis hin zu Geisterspielen. Für die erwähnten personalisierten Tickets würde sich auch Claudia Huser (GLP, neu) einsetzen, würde sie in die Regierung gewählt. Auch sie sagt, es brauchte eine Luzerner Lösung gegen die Chaoten, wenn es interkantonal nicht klappt. «Jetzt müssen wir für uns schauen.»

Die gleiche Haltung hat Andrea Kaufmann (Junge Mitte, neu): «Das ist kein Fanverhalten. Es braucht strenge Massnahmen, nun muss man durchgreifen.» Zoé Stehlin (Juso, neu) kandidiert ebenfalls für eine Jungpartei. Sie sagt zum Thema: «Gewalt ist völlig inakzeptabel. Ich bin in Basel aufgewachsen, mir blutet das Herz, wenn ich das sehe.» An personalisierte Tickets als die ultimative Lösung glaubt sie eher nicht: «Dies löst das Problem ausserhalb des Stadions nicht.» Chiara Peyer (Junge Grüne, neu) ist die dritte Kandidatin einer Jungpartei, die antritt. Wie für sämtliche Kandidierende ist auch für sie klar, dass randalierende Fans ein No-Go sind. Peyer findet aber nicht, dass repressive Massnahmen die Lösung bringen, auch bei personalisierten Tickets ist sie skeptisch. Es brauche stattdessen «diskursorientierte und deeskalierende Ansätze». Auch Christa Wenger (Grüne, neu) hat Fragezeichen; sie sei nicht sicher, ob «immer mehr Durchgreifen» das Chaotenproblem eindämme.

Das sieht Jürgen Peter (parteilos, neu) ganz anders. Wäre er Regierungsrat, würde er randalierende Fussballchaoten «für eine Schnupperwoche ins Gefängnis stecken. Beim zweiten Mal dann für ein Jahr in den Knast. Mit Diskussionen kommt man nicht weiter, es braucht da härtere Gesetze».

Mit Blick auf die Fangewalt zeigt sich auch Fabian Peter (FDP, bisher) ungehalten. «Der Kanton muss in der Lage sein, Menschen und Infrastruktur zu schützen. Es nervt mich, dass wildgewordene Randalierer ungeschoren davonkommen.» Fabian Peter sieht durchaus Potenzial in den personalisierten Tickets, er verweist nach Zug, wo solche im Gästesektor des Eishockey-Stadion des EVZ mit Erfolg eingeführt wurden.

Solchen Tickets gegenüber wiederum kritischer eingestellt ist Ylfete Fanaj (SP, neu). Sie will vielmehr «die Klubs mehr in die Verantwortung nehmen. Sie müssen auch finanziell hinstehen, wenn etwas passiert». Aber auch die Fanarbeit sei ein wichtiger Teil der Prävention, und auch dies sei Sache der Klubs. Michaela Tschuor (Mitte, neu) wiederum verweist auf einen Vorstoss, den ihre Partei diese Woche als Reaktion auf die Vorkommnisse am Samstag eingereicht hatte. Darin fordert die Mitte etwa, der FCL müsse die Identität von sämtlichen Match-Besuchern erfassen. Denkbar sei auch, dass die Klubs Kaution für den Fall von Vandalismus und Ausschreitungen hinterlegen müsse.

