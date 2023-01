Regierungsratswahlen Prominente Luzerner SP-Frau wirbt auch für GLP-Kandidatin Die ehemalige Emmer SP-Gemeinde- und Kantonsrätin Susanne Truttmann empfiehlt öffentlich GLP-Kandidatin Claudia Huser für die Regierung. Gleichzeitig unterstützt sie ihre Parteikollegin Ylfete Fanaj. Ein Widerspruch? Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 03.01.2023, 16.45 Uhr

Kandidierende von Polparteien haben es bei Majorzwahlen in Exekutiven meist schwer. Das weiss die Luzerner SP bestens: Sie hat ihren während 56 Jahren gehaltenen Regierungssitz 2015 an die SVP verloren und verpasste die Rückeroberung vor vier Jahren deutlich. Nun nimmt sie mit der früheren Fraktions- und Kantonsratspräsidentin Ylfete Fanaj einen weiteren Anlauf. Wollen die SP und Fanaj dies schaffen, brauchen sie vorab dies: die volle Unterstützung der eigenen Partei und möglichst viel Support aus anderen politischen Lagern.

Diese Feststellung gilt noch viel mehr für die kleine GLP, die mit ihrer aktuellen Fraktionschefin Claudia Huser ins Rennen steigt. Die 41-Jährige wohnt wie die ein Jahr jüngere Fanaj in der Stadt Luzern – und gilt als grösste Konkurrentin der SP-Frau im zweiten Wahlgang vom 14. Mai. In der ersten Ausmarchung am 2. April werden es beide mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in die Regierung schaffen.

Zweiter Sitz der Mitte nicht in Stein gemeisselt

Und jetzt dies: Die prominente frühere SP-Gemeinde- und Kantonsrätin Susanne Truttmann aus Emmen empfiehlt in einem grossen, am Samstag in unserer Zeitung erschienenen Inserat ausgerechnet GLP-Kandidatin Claudia Huser als neue Regierungsrätin. Hat Truttmann, die sich 2018 aus der Politik zurückgezogen hat, die Seiten gewechselt?

Diese Persönlichkeiten unterstützen in einem am 31. Dezember 2022 in der «Luzerner Zeitung» erschienen Inserat GLP-Regierungsratskandidatin Claudia Huser.

Nein. Sie unterstützt nämlich auch ihre Parteikollegin Ylfete Fanaj – und diese habe «klar erste Priorität», was Claudia Huser wisse. Sie könne jedoch beide Kandidatinnen «bestens empfehlen». Truttmann kennt Fanaj und Huser aus der gemeinsamen Zeit im Kantonsrat, mit Huser hatte sie schon vor deren 2015 erfolgten Wahl ins Parlament berufliche Kontakte. Zudem gehört die GLP-Kandidatin dem von Truttmann präsidierten Stiftungsrat der Stiftung Rodtegg an.

Truttmann sagt weiter, nach zwei Legislaturen mit ausschliesslich Männern in der Regierung seien «nun zwei bis drei fähige Frauen angesagt». Und klar ist für sie auch: «Die SP gehört zurück in die Regierung, und die GLP könnte ebenfalls Einzug finden. Die Doppelvertretung der Mitte muss nicht in Stein gemeisselt sein.» Ylfete Fanaj und Claudia Huser seien zumindest im ersten Wahlgang keine Konkurrentinnen. Nach der ersten Ausmarchung werde sie neu entscheiden, wen sie weiter unterstütze. «Klar ist, dass ich keinesfalls die Wahl von Ylfete Fanaj gefährden werde.»

Huser gibt Takt vor – und sichert sich Support der Gewerbler

Ylfete Fanaj hat gewusst, dass ihre Parteikollegin Susanne Truttmann auch GLP-Kandidatin Claudia Huser unterstützt. Sie plane ebenfalls Inserate, wo Personen für sie als Regierungsrätin werben würden. Wer aus dem bereits mehr als 700 Personen zählenden Unterstützungskomitee zu sehen sein wird, habe sie noch nicht entschieden. Sicher sei jedoch dies: «Ich agiere nach eigener Strategie, losgelöst von anderen Kandidatinnen.»

Das macht auch Claudia Huser nicht – im Gegenteil: Sie gibt den Takt vor. So sicherte sie sich Anfang Dezember die Unterstützung des KMU- und Gewerbeverbands des Kantons Luzern (KGL). Es ist das erste Mal, dass der KGL eine Person aus der GLP zur Wahl empfiehlt. Und neben SP-Frau Susanne Truttmann helfen der umtriebigen Huser auch bekannte Politikerinnen und Politiker aus bürgerlichen Parteien.

Aus der Mitte sind dies beispielsweise Grossstadträtin Diel Tatjana Schmid Meyer und der Emmer Finanzdirektor Patrick Schnellmann, aus der FDP alt Kantonsrat und City-Vereinigung-Vorstandsmitglied Marcel Johann, und aus der SVP die frühere Sekretariatsleiterin Sibylle Kost-Kleiner. Ebenfalls für Huser werben der frühere parteilose Stadtpräsident Urs W. Studer und Charles Vincent, ehemaliger Leiter der kantonalen Dienststelle für Volksschulbildung.

