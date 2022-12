Ylfete Fanaj: «Das wird meinen Wahlkampf nicht beeinflussen.»

Regierungsratswahlen SP-Kandidatin Ylfete Fanaj über Konkurrenz mit KMU-Support: «Das wird meinen Wahlkampf nicht beeinflussen» Dass GLP-Politikerin Claudia Huser vom Luzerner Gewerbeverband unterstützt wird, stört Ylfete Fanaj nicht. Offen ist, wie viele Stimmen die Kandidatinnen aus der Stadt auf der Landschaft sammeln. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 23.12.2022, 05.00 Uhr

Der Gegenwind um Ylfete Fanaj im Rennen um einen Luzerner Regierungsratssitz wird stärker. Der einflussreiche KMU- und Gewerbeverband des Kantons Luzern (KGL) hat kürzlich nicht nur den vier Mitte-, FDP- und SVP-Kandidierenden seine Unterstützung zugesagt, sondern überraschenderweise auch GLP-Politikerin Claudia Huser. Bei einer Bevölkerung, die seit 2015 konsequent rein bürgerliche und wirtschaftsfreundliche Männer in die Regierung gewählt hat, könnten die Vorzeichen für eine Wahl von SP-Kandidatin Fanaj besser sein.

SP-Regierungsratskandidatin Ylfete Fanaj. Bild: PD

Dass Claudia Huser vom KGL unterstützt wird, nimmt Ylfete Fanaj zur Kenntnis. «Das wird meinen Wahlkampf nicht beeinflussen», sagt die ehemalige Kantonsratspräsidentin auf Anfrage. Es gebe durchaus auch KGL-Mitglieder, die eine soziale Stimme in der Regierung wünschen und für die eine ausgewogene Zusammensetzung der Exekutive wichtig sei. Schon SP-Präsident David Roth erklärte, er wolle die Empfehlung des KGL «nicht überbewerten, obwohl Wirtschaftskreise schon einen Einfluss haben».

Fachkräftemangel und Gesundheitsversorgung bewegen

Beim Stadt-Land-Verhältnis ist Ylfete Fanaj wie in der Regierung Ausgewogenheit wichtig: «Entsprechend bin ich überall im Kanton unterwegs und knüpfe Kontakte mit der Bevölkerung.» Da sie in Sursee aufgewachsen sei, kenne sie die Bedürfnisse der Landbevölkerung gut. «In den direkten Gesprächen bestätigt sich, dass sich die Sorgen um Themen wie den Fachkräftemangel oder die Gesundheitsversorgung drehen.»

Fanaj setzt einerseits auf direkte Kontakte mit Standaktionen und Gesprächsrunden vom Seetal bis ins Entlebuch, andererseits auch auf eine digitale Kampagne im Netz und auf Social Media. Dabei könne sie auf die Unterstützung eines Komitees zählen, das mittlerweile 600 Personen stark sei. Bei den letzten Bundesratswahlen war unter anderem die Frage ein Thema, ob eine Mutter in der Exekutive vertreten sein soll. Für Fanaj, selbst Mutter eines anderthalbjährigen Sohnes, ist die Vereinbarkeit von Elternschaft und Beruf zwar wichtig, andere Kriterien würden aber auch zählen; etwa Führungsqualitäten und politische Erfahrung.

Rot-Grün jeweils in der Stadt am stärksten

Wie schwer es Regierungsratskandidierende von SP und Grünen haben, auf der Luzerner Landschaft zu reüssieren, zeigt ein Blick in die Wahlstatistik. 2019 erreichten im ersten Wahlgang sowohl Korintha Bärtsch (Grüne) als auch Jörg Meyer (SP) in der Stadt Luzern jeweils über 12'000 Stimmen – die meisten aller neun Kandidierenden. Im Wahlkreis Luzern-Land mussten sich beide Fabian Peter (FDP), Guido Graf und Reto Wyss (beide Mitte) sowie Paul Winiker (SVP) geschlagen geben, allerdings betrug der Stimmenunterschied hier noch maximal 2114 Stimmen. In den anderen Wahlkreisen waren die Stimmenunterschiede jeweils deutlicher.

Im zweiten Wahlgang konnte Korintha Bärtsch durch den Rückzug von Jörg Meyer und die Unterstützung der SP zwar überall an Stimmen zulegen, erreichte aber nur in der Stadt Luzern mehr Stimmen als die bisherigen Regierungsräte Marcel Schwerzmann (parteilos) und Paul Winiker.

Bei den Wahlen vom kommenden Frühling ist wahrscheinlich, dass Ylfete Fanaj, Claudia Huser und Grüne-Kandidatin Christa Wenger um den letzten Sitz im fünfköpfigen Regierungsrat kämpfen werden. Die Bisherigen Reto Wyss (Mitte) und Fabian Peter (FDP) gelten als gesetzt; unbestritten ist zudem der zweite Mitte-Sitz, für den sich Michaela Tschuor bewirbt. Und SVP-Kandidat Armin Hartmann darf sich gute Chancen auf den vierten Regierungsratssitz ausrechnen.

