Region Luzern Gastronomen beklagen höhere Kosten: Wenn der Cappuccino und die Stange Bier plötzlich teurer sind Die hohen Strompreise bringen Restaurantbetreiber in existenzielle Nöte. Falls die Lage sich nicht beruhigt, werden viele nicht um eine Erhöhung der Menupreise herumkommen. Hugo Bischof 30.09.2022, 05.00 Uhr

Ein Kellner bereitet einen Cappuccino zu. Bild: Severin Bigler

Viele Restaurantgäste stutzen beim Blick auf die Getränke- und Menukarte: Der Cappuccino kostet statt 5.50 plötzlich 6 Franken, auch die Stange Bier ist teurer. Das hängt direkt mit den steigenden Strompreisen zusammen.

«Es ist nicht nur der Strom, der teurer wird», sagt Patrick Grinschgl, Präsident des Verbands Gastro-Region Luzern. Massive Preisaufschläge gebe es wegen der Strommangellage auch bei den Transportkosten und den Einkaufspreisen für Lebensmittel generell.

Die meisten Restaurants würden wohl ihre Menupreise erhöhen müssen, sagt Grinschgl, «falls sie es nicht schon getan haben». Bei mehreren Wirten, die schon länger in der Branche sind, sei auch ein gewisses Verleiden zu erkennen:

«Nach Covid der Fachkräftemangel und jetzt die Energiekrise.»

So frage sich mancher schon: «Warum tue ich mir das noch an?», und denke ans Aufhören. Es komme dazu, dass wegen des Fachkräftemangels auch die Löhne steigen.

Patrick Grinschgl, Verband Gastro Luzern. Bild: PD

Mitentscheidend ist, wo die Restaurantbetreiber ihren Strom beziehen: In der Grundversorgung bei einem öffentlichen Anbieter wie etwa EWL, wo der Strompreis zwar ebenfalls gestiegen ist. Oder auf dem freien Markt, wo die Preise explodieren. «18 Prozent unserer Mitglieder sind im freien Strommarkt und somit am meisten betroffen, falls ihr Vertrag ausläuft», sagt Grinschgl. «Andere haben noch Verträge bis Ende 2023 oder gar 2024 und stehen zurzeit besser da.»

Remimag befürchtet bis zu 16-mal höhere Strompreise

Die Remimag AG mit Sitz in Rothenburg ist einer der grössten Restaurantbetreiber mit fünf Betrieben in der Stadt Luzern (darunter «Anker» und «Pfistern») sowie 22 weiteren Restaurants in der ganzen Schweiz.

Sie kauft ihren Strom seit mehreren Jahren auf dem freien Markt ein. 5 Rappen beträgt der Preis pro Kilowattstunde gemäss laufendem Vertrag. Das ist deutlich weniger als der derzeitige Grundversorgungspreis. Doch der Vertrag läuft Ende 2022 aus. Danach muss er auf dem freien Markt neu ausgehandelt werden.

Remimag-Co-Geschäftsführer Florian Eltschinger. Bild: Pius Amrein (Luzern, 23. Mai 2022)

«Im April 2022 hätten wir einen neuen Vertrag abschliessen können für 15 Rappen pro Kilowattstunde», sagt Remimag-Co-Geschäftsführer Florian Eltschinger. In der Hoffnung, dass der Strompreis wieder sinkt, habe man nicht unterschrieben. Nun sieht alles ganz anders aus. «Wir haben jetzt Offerten mit einem Kilowattstundenpreis zwischen 65 und 85 Rappen», sagt Eltschinger.

Dabei ist nicht einmal sicher, ob der Strom dann überhaupt fliesst. 15 Anbieter hat Remimag angefragt. «Viele von ihnen geben aufgrund der instabilen Preissituation gar kein Angebot ab», so Eltschinger.

Pro Restaurant jährlich durchschnittlich 200'000 Kilowattstunden

Insgesamt kauft die Remimag jährlich rund 5 Gigawattstunden (5 Millionen Kilowattstunden) Strom ein. Eltschinger rechnet pro Restaurant mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 200'000 Kilowattstunden.

Sollte der Preis auf bis zu 85 Rappen pro Kilowattstunde steigen, wären im Falle eines mittelgrossen Restaurants somit Mehrkosten von weit über 100'000 Franken allein für den Strom fällig. Eltschinger betont:

«Das ist für uns dann nicht mehr tragbar, auch wenn wir jetzt schon Strom sparen, wo immer möglich.»

Eine Rückkehr in die Grundversorgung ist für die Remimag derzeit nicht möglich – wie auch für andere Betriebe, die ihren Grundversorgungsvertrag einst kündigten.

«Wir kommen nicht darum herum, die gestiegenen Einkaufspreise etwa für Kaffee und Bier an die Kunden weiterzugeben», sagt Remimag-Co-Geschäftsführer Florian Eltschinger. Die Verrechnung eines Energiekostenbeitrags, wie ihn andere Betriebe bereits anwenden, sei bei Remimag noch kein Thema: «Doch wenn die Krise sich verschärft, müssen wir uns dies überlegen.»

Einkauf um bis zu 60 Prozent teurer

Auch die Gastrogruppe mit dem Hotel/Restaurant Weisses Kreuz und dem China-Restaurant Li Tai Pe in Luzern leidet stark unter den gestiegenen Transport- und Produktekosten. Geschäftsführer Thomas Hornung betont: «Alles müssen wir teurer einkaufen, Fleisch, Gemüse, Speiseöl und Wein.»

Die Preissteigerung betrage teils bis 60 Prozent. Zwar kann Hornung den eigenen Strom dank einem erst Ende 2023 auslaufenden Vertrag auf dem freien Markt an der Strombörse Schweiz noch verhältnismässig günstig beziehen. Aber auch für ihn ist klar:

«Irgendwann werden auch wir die gestiegenen Einkaufskosten mindestens teilweise auf unsere Gäste abwälzen müssen.»

