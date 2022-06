Region Luzern Kriens hat Logiernächte verdoppelt – doch die Chemie zwischen Stadt und Tourismusverein stimmt nicht Bis zur Coronakrise war Kriens ein boomender Tourismusort. Doch jetzt wollen Stadt und Kriens Tourismus ihre Zusammenarbeit neu verhandeln. Robert Knobel Jetzt kommentieren 22.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das 2019 eröffnete Holiday Inn Express im Mattenhof gehört zu den grössten Hotels der Region. Es trug zur Verdoppelung der Logiernächte bei. Bild: Boris Bürgisser

Bei Kriens denkt man nicht sofort an Tourismus. Doch die Stadt hat vor Corona (2019) immerhin mehr als 100'000 Logiernächte verbucht. Kriens ist damit in der Rangliste der Schweizer Tourismusgemeinden auf Platz 70 – sogar noch vor bekannten Destinationen wie Silvaplana oder Bergün.

Die meisten Krienser Logiernächte werden von den beiden grossen Hotels Ibis und Holiday Inn generiert – letzteres gehört mit 160 Zimmern zu den grössten der Region. Seine Neueröffnung im Mattenhof 2019 war hauptverantwortlich dafür, dass sich in Kriens die Zahl der Logiernächte innert eines Jahres von 50'000 auf 100'000 verdoppelte. Und in den ersten vier Monaten 2022 übernachteten immerhin schon wieder 22'000 Gäste in Kriens.

Kriens soll sich als Ausflugsziel besser vermarkten

Die Mehrheit hat wohl nicht bewusst Kriens als Ferienort ausgewählt, sondern profitiert von der guten, zentrumsnahen Lage und den Preisen, die eher günstiger sind als in der Stadt Luzern.

Künftig will Kriens aber nicht bloss als «Schlafstadt» für Luzern-Touristen dienen, sondern «vermehrt als eigenständiges Ausflugsziel wahrgenommen werden», wie es in einer Medienmitteilung des Stadtrats heisst.

Kriens hat touristisch einiges zu bieten – dazu gehört natürlich der Pilatus. Bild: Philipp Schmidli

Wie das genau gelingen soll, ist noch offen. Fest steht aber, dass die Verwendung der Kurtaxen-Gelder überprüft werden soll. Heute spült jede Übernachtung 2 Franken in einen Fonds. Das Geld fliesst einerseits in Form von Gratis-ÖV-Tickets wieder an die Gäste zurück. Von Kurtaxen-Geldern profitieren aber auch grössere Veranstaltungen wie das B-Sides oder der Krienser Weihnachtsmarkt.

Vertrag wird Ende Jahr aufgelöst

Mitverantwortlich für die Verteilung der Gelder ist der Verein Kriens Tourismus, mit dem die Stadt eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen hat. Per Ende Jahr wird dieser Vertrag nun aufgelöst, wie der Stadtrat mitteilt. Man wolle die Strukturen und die Ausrichtung des Krienser Tourismus grundsätzlich zur Debatte stellen, sagt Stadtpräsidentin Christine Kaufmann (Mitte).

Die Beendigung der Leistungsvereinbarung bedeute aber nicht zwingend das Ende der Zusammenarbeit mit dem Verein Kriens Tourismus, betont Kaufmann: «Wir wollen aber mit dem Vorstand an einen Tisch sitzen und definieren, wie unsere künftige Zusammenarbeit aussehen kann.»

Das Verhältnis zwischen Stadt und Tourismusverein ist schon länger angespannt. Bereits 2015 verfügten Gemeinde- und Einwohnerrat, dass Kriens Tourismus nicht mehr allein über die Verwendung der Kurtaxen verfügen darf. Seither hat der Verein nur noch ein Mitspracherecht.

Kriens Tourismus hinterfragt Verwendung der Kurtaxen

Präsident von Kriens Tourismus ist Ron Prêtre, ehemaliger Direktor des Hotels Sonnenberg. Auch er begrüsst eine Überprüfung der Strukturen und der Verwendung der Kurtaxen. Denn abgesehen von den ÖV-Tickets, welche für die Gäste extrem wertvoll seien, biete Kriens weitere kostenintensive Dienstleistungen, deren Nutzen hinterfragt werden solle:

«Kriens leistet sich immer noch ein Tourist-Office im Stadthaus und eine 24-Stunden-Hotline, wo sich mehrheitlich Leute melden, die auf den Pilatus wollen.»

Geradezu speziell findet er, dass sogar für den Empfang von Gästen aus der Krienser Partnerstadt San Damiano 3000 Franken aus dem Kurtaxen-Fonds verwendet wurden. «Wenn die Stadt Kriens die Hotels unterstützen will, soll sie lieber die Kurtaxen senken», so Prêtre.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen