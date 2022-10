Unbekannte Täter sprengen Bancomat in Reiden

Reiden Bancomat der Raiffeisenbank gesprengt - Polizei sucht Zeugen Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag in Mehlsecken einen Bancomaten der Raiffeisenbank gesprengt. Die unbekannte Täterschaft ist flüchtig. Erst Mitte September ist in Schötz ein Bancomat der Landi-Tankstelle gesprengt worden. 22.10.2022, 07.59 Uhr

Der gesprengte Bancomat der Raiffeisenkasse. Bild: Luzerner Polizei (Reiden, 22. Oktober 2022)

Am Samstag, 22. Oktober 2022, wurde kurz vor 1.15 Uhr an der Dörflimatte in Mehlsecken (Gemeinde Reiden) ein Bancomat gesprengt. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand grosser Sachschaden, heisst es in einer Medienmitteilung der Luzerner Polizei. Die unbekannte Täterschaft dürfte ohne Beute mit einem dunklen Fahrzeug geflüchtet sein. Zum Schadensbetrag können derzeit keine Angaben gemacht werden.

In letzter Zeit häufen sich die Meldungen über Sprengungen von Bancomaten. So wurde erst Mitte Oktober in Egliswil (AG) ein Bancomat der Raiffeisenbank und am 16. September in Schötz ein Bancomat bei der Landi-Tankstelle gesprengt.

Im Zusammenhang mit der Bancomat-Sprengung in Mehlsecken bittet die Luzerner Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und sucht Zeugen.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld vom Bancomaten gemacht?

Wer kann Angaben zu den unbekannten Tätern machen?

Wer hat Feststellungen bei der Flucht der unbekannten Täter mit einem dunklen Fahrzeug gemacht?

Personen, welche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.

Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr Wiggertal, Spezialisten der Luzerner Polizei, des Forensischen Instituts Zürich und der Bundespolizei Fedpol. Die Untersuchung wird zuständigkeitshalber durch die Bundesanwaltschaft geführt. (zim)