Reiden Eine verletzte Person bei Kollision zweier Autos Beim Abbiegen auf die Brittnauerstrasse ist eine Autolenkerin mit einem herannahenden Fahrzeug kollidiert. Die Frau wurde beim Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren. 16.02.2023, 14.28 Uhr

Der Unfall ereignete sich bei der Einmündung der Pfaffnauer- in die Brittnauerstrasse. Bild: Luzerner Polizei, Reiden, 16. Februar 2023

Am Donnerstag, 16. Februar, war eine Autofahrerin kurz vor 6.45 Uhr auf der Pfaffnauerstrasse im Reidener Ortsteil Mehlsecken unterwegs und beabsichtigte in Richtung Brittnau zu fahren. Bei der Einmündung in die Brittnauerstrasse kam es zu einer Kollision mit einem in Richtung Dagmersellen fahrenden Fahrzeug, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Das nach Dagmersellen fahrende Auto wurde durch die Kollision nach links abgewiesen und prallte frontal gegen eine Strassenlaterne.