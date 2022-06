Reiden: Stützmauern werden saniert

Reiden Stützmauern zwischen Langnau bei Reiden und Richenthal werden saniert 01.06.2022, 07.39 Uhr

Bis voraussichtlich November 2022 werden auf der Kantonsstrasse K45 zwischen Langnau bei Reiden und Richenthal im Abschnitt Richenthalerstrasse bis Dorfstrasse zwei Stützmauern saniert. Der Verkehr wird während der Bauarbeiten einspurig und mittels Lichtsignalanlagen geführt, heisst es in einer Mitteilung. Eine Buspriorisierung wird eingerichtet. Es ist mit Einschränkungen zu rechnen.

Arbeiten am Sertelbach

Bis etwa Ende Juli 2022 werden am Sertelbach Instandstellungsarbeiten ausgeführt. Diese sind notwendig, weil es zu Verwüstungen gekommen ist, wie der Gemeinderat im letzten Jahr informierte. Die beiden Grundeigentümer beteiligen sich mit je 10 Prozent an den Kosten, heisst es in einer Mitteilung. Die Gemeinde hat einen Selbstbehalt von 1000 Franken zu leisten. Der Restbetrag wird von der Haftpflichtversicherung getragen. Um dem steilen Bachlauf entgegenzuwirken, wird der Sertelbach nun über die gesamte Länge mit Steinschwellen verbaut und der ungenügende Baugrund mit zusätzlichen Steinen stabilisiert.