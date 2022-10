Reiden Swisspor-Projekt sorgt für viele Fragen in der Reidner Bevölkerung 20 Hektaren Landwirtschaftsland in Mehlsecken sollen einem Gebäudedämmungs-Cluster weichen. Die Pläne von Kanton, Gemeinde und der Firma Swisspor sorgen für Diskussionen. Am Donnerstagabend konnte sich die Bevölkerung äussern. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 20.10.2022, 21.25 Uhr

Rund 20 Hektaren Land sollen in Reiden an der Autobahn im Ortsteil Mehlsecken überbaut werden. Das Areal ist eines von drei strategischen Arbeitsgebieten (SAG) des Kantons Luzern. Doch die Pläne der Firma Swisspor, die dort gemeinsam mit der Hochschule Luzern und anderen Partnern einen Gebäudehüllen-Cluster realisieren will, stossen auf Widerstand. Alleine die Aussicht auf rund 1000 neue Arbeitsplätze sorgt in der Gemeinde mit rund 7000 Einwohnern für Sorgen.

Rund 280 Personen besuchten den Informationsanlass in der Johanniterhalle in Reiden. Bild: Dominik Weingartner (20. Oktober 2022)

Am Donnerstagabend stellten sich die beteiligten Akteure einer Diskussionsveranstaltung in der Johanniterhalle in Reiden. Rund 280 Personen hörten zu Beginn den Argumenten von Gemeinde, Kanton und Swisspor zu. Vergangene Woche hatten die Reidner Haushalte eine Broschüre erhalten, in der die Vorteile des Projekts aufgezeigt werden. Gezeichnet ist sie vom Kanton, der Gemeinde, der kantonalen Wirtschaftsförderung und von Swisspor.

Initiative fordert Urnenabstimmung

Die in der Broschüre angeführten Argumente vermochten allerdings nicht alle zu überzeugen. Wie Gemeindepräsident Hans Kunz (Mitte) zu Beginn der Veranstaltung bekannt machte, wurde am Montag eine Gemeindeinitiative zu diesem Projekt eingereicht. Diese verlangt, dass über die Einzonung des Gebiets an der Urne und nicht an der Gemeindeversammlung entschieden wird. Eigentlich hatte der Gemeinderat geplant, die Einzonung im Mai nächsten Jahres der Gemeindeversammlung zu unterbreiten.

Die Initiative liege nun zur Vorprüfung im Gemeinderat, sagte Kunz. Ist ihr Inhalt aus Sicht der Exekutive zulässig, haben die Initianten 60 Tage Zeit, um 10 Prozent der Reidner Stimmbevölkerung von ihrem Vorhaben zu überzeugen und deren Unterschriften zu sammeln.

Swisspor-Patron Bernhard Alpstaeg, der zurzeit vor allem durch seine umstrittene Rolle beim FC Luzern für Schlagzeilen sorgt, war am Donnerstagabend nicht anwesend. Dafür pries CEO Daniel Jenni die Vorzüge des Projekts an. 19 Standorte habe man angeschaut, Reiden sei der ideale, sagte er. «Unsere Werke brauchen viel Platz.» Dies sei in Reiden gegeben. Zudem winken die Projektverantwortlichen mit viel Geld. Jährlich 350 Millionen Franken Wertschöpfung soll das SAG Reiden bringen, alleine für die Gemeinde sollen es rund 2,5 Millionen zusätzlicher Steuerertrag pro Jahr sein.

Viel Kritik, aber auch Zustimmung

Trotz dieser schönen Aussichten beschäftigt das Projekt die Reidnerinnen und Reidner. Vor allem zum Verkehr gab es viele Fragen und Kritikpunkte. Eine Anwesende fragte, ob es ein Gesamtverkehrskonzept gebe, das die in der Region geplanten verkehrsintensiven Projekte – das Lidl-Verteilzentrum in Roggwil BE, das Planzer-Logistikzentrum in Wikon und das SAG in Reiden – berücksichtige. Sven-Erik Zeidler, Leiter der kantonalen Dienststelle Raum und Wirtschaft, sagte, es gebe ein solches Konzept und versicherte, es werde vor der Abstimmung über die Einzonung vorgelegt.

Viele Fragen werfen auch die Fruchtfolgeflächen auf. Dort, wo das «nationale Zentrum für Gebäude- und Umwelttechnologie», wie es in der Broschüre heisst, entstehen soll, wird heute Landwirtschaft betrieben. Auf eine Frage danach sprach Sven-Erik Zeidler von einer «schwierigen Interessensabwägung». Denn der betroffene Boden sei «einer der besten Böden, die wir haben». Die Fruchtfolgeflächen müssen kompensiert werden. Geplant ist, mit dem guten Mehlsecker Boden rund 21 Hektaren in Triengen aufzuwerten.

Es gab aber auch Unterstützung für das Projekt. Ein Einwohner, der betonte, keine eigenen Interessen zu verfolgen, sagte, er befahre den Autobahnanschluss seit 25 Jahren und dieser sei nicht überlastet. Endlich habe Reiden ein Projekt, das mit dem Kanton und einer renommierten Firma, «die rechnen kann», breit abgestützt sei. «Diese Chance müssen wir packen. Selbst wenn nur 50 Prozent der Versprechungen stimmen, ist es immer noch gut genug», schloss er sein Votum.

