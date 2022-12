Reiden Viele Wechsel beim Personal, erneut frisches Gastrokonzept: Neue Führung krempelt Badi um Der neue Verwaltungsrat hat viele Ideen für die Badi Reiden. Die Finanzen bleiben aber ein Problem. Und: Eine Klage gegen ehemalige Verantwortliche steht im Raum. Niels Jost Jetzt kommentieren 09.12.2022, 16.30 Uhr

Der Verwaltungsrat der Badi Reiden (von links): Stephan Michel, Gemeinderätin Vera Schwizer und Krystian Lasek. Bild: Niels Jost (Reiden, 9. Dezember 2022)

Die Badi Reiden hat turbulente Zeiten hinter sich: Mehrkosten bei der Sanierung, ein Baustopp, eine grosse Überschwemmung und die Coronapandemie. Dennoch ist der neue Verwaltungsrat zuversichtlich. Denn trotz schwieriger Umstände dürfte im laufenden Jahr ein Rekordumsatz verbucht werden.

«Die Erlöse sind endlich wieder höher als die Kosten», sagte Verwaltungsratspräsident Krystian Lasek am Freitag zu den Zahlen von 2021 und 2022. Zu verdanken sei das dem heissen Sommer, aber auch neuen Angeboten wie dem Sonntagsbrunch, dem Kinderfest, dem Schwimmen bei Nacht und Kerzenlicht oder dem Gastrokonzept.

Letzteres wurde erneut überarbeitet, weil man sich nach rund einem Jahr im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Gastroleiter trennte. Nun soll das Angebot am Mittag ausgebaut und auf viel Regionales und Hausgemachtes gesetzt werden.

Neben dem Gastroleiter gab es viele weitere Abgänge. Nur drei der je nach Zeitpunkt bis zu zwölf Angestellten seien geblieben, sagte Lasek. Die Abgänge hätten aber nichts miteinander zu tun und seien auf individuelle Gründe zurückzuführen. «Wir sind froh, konnten wir überhaupt neue, motivierte Leute finden.»

Frühere Führung hinterlässt viele Altlasten

Den neuen Verwaltungsrat plagen aber auch viele Altlasten von der alten Führung, die im Sommer 2021 in corpore zurückgetreten ist. Lasek zeigte mehrfach auf, in welch desolatem Zustand sich die Badi bei der Übernahme vor rund eineinhalb Jahren befunden habe.

So habe der alte Finanzplan komplett überarbeitet werden müssen; bei den Duschen und Garderoben habe es keinen genügend rutschfesten Boden gegeben; auch bei der Legionellenschaltung, die für die Desinfektion des Wassers sorgt, habe man nachbessern müssen.

Das alles kostet. Daher schreibt die Badi Reiden trotz der guten Umsätze immer noch rote Zahlen. 2021 resultierte ein Verlust von rund 323'000 Franken. Lasek ist aber zuversichtlich, dass sich die finanzielle Lage nun stetig verbessern wird.

Schadenersatz von bis zu 2,5 Millionen gefordert

Dazu beitragen könnte eine Schadenersatzforderung «in der Höhe von 1,5 bis 2,5 Millionen Franken». So viel verlange der Verwaltungsrat von einem Partner, der für die Kostenüberschreitung bei der begonnenen Sanierung mitverantwortlich sei.

Zur Erinnerung: Die Reider Stimmbevölkerung hat 2019 einen Kredit von 7,3 Millionen Franken für die Sanierung der Badi gesprochen. Doch dieser wurde um 2,5 Millionen Franken überschritten, weil das Bauprojekt miserabel aufgegleist worden sei, wie später ein Untersuchungsbericht feststellte.

Gegen wen sich die Schadenersatzforderung richtet, wolle man nicht kommunizieren, sagte Lasek. «Wir streben eine gütliche Lösung an.» Könne man sich nicht finden, behalte man sich den Gang vors Gericht vor. Bis im März wolle man Klarheit schaffen und erneut informieren.

Dann könne man auch das weitere Vorgehen und die ungefähren Kosten für die restlichen Sanierungsarbeiten aufzeigen. Noch zu erledigen sind etwa Arbeiten an der Entwässerung, am Freibad oder am Aussenbereich. Ob eine erneute Abstimmung nötig ist, müsse die Gemeinde als Alleinaktionärin entscheiden.

Schwimmausbildung neu in Reiden?

Die neue Führung kann auch Positives berichten. So prüft der Verein Swimmsports, die Ausbildung von Fachlehrpersonen im Schwimmen und für Wassersicherheitskurse in Reiden anzubieten. Bisher müssen Lehrpersonen und Private dafür nach Zürich. Zunächst wird nun 2023 ein Pilotprojekt durchgeführt.

Ausserdem konnte die Badi Reiden neue Partnerschaften mit Schulen in Zofingen, Brittnau und Strengelbach im Aargau eingehen, die ihren Schwimmunterricht künftig in Reiden halten werden. Weitere Schulen habe man angeschrieben.

