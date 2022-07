Reklameverbot Wer eine Fahne zur Abstimmung aufhängt, riskiert in Luzern eine Busse Die Luzerner Polizei hat Landwirte dazu aufgefordert, Fahnen gegen die Tierhaltungs-Initiativen von ihren Ställen zu entfernen. Denn dies sei rechtswidrig. Eine SVP-Politikerin möchte das ändern. Niels Jost Jetzt kommentieren 19.07.2022, 05.00 Uhr

Sie sind derzeit nicht zu übersehen auf der Landschaft, die vielen Fahnen und Plakate gegen die Massentierhaltungs-Initiative, die am 25. September zur Abstimmung kommt. Auch in der Stadt und Agglo Luzern hängen noch immer Fahnen von der Konzernverantwortungs- oder der Gletscher-Initiative.

Die Abstimmungen sind längst vorbei, die Fahnen hängen noch – das ist illegal. Symbolbild: Anthony Anex/Keystone

Was viele wohl nicht wissen: Diese politische Werbung ist illegal. Gemäss der kantonalen Reklameverordnung sind Reklamen für Wahlen und Abstimmungen nur ab sechs Wochen vor dem Urnengang respektive fünf Tage danach erlaubt. Ansonsten bedürfen sie einer Bewilligung. Ausserdem können die Gemeinden eigene Vorschriften erlassen.

Wie die «Bauern Zeitung» nun berichtet, habe die Luzerner Polizei in den vergangenen Wochen an verschiedenen Orten Personen aufgefordert, Fahnen gegen die Massentierhaltungs-Initiative zu entfernen.

Polizei: Verkehrssicherheit könnte gefährdet sein

Christian Bertschi, Chef Kommunikation der Luzerner Polizei, bestätigt dies auf Anfrage. Wie viele Fahnen entfernt werden mussten, könne er nicht abschätzen, darüber führe man keine Statistik. Er sagt aber:

«Es kommt immer wieder vor, dass wir Fahnen und Plakate entfernen müssen. Dies betrifft nicht nur die bevorstehende Abstimmung.»

Die Polizei stütze sich dabei in erster Linie auf die kantonale Reklameverordnung sowie auf die nationale Signalisationsverordnung. Bertschi sagt: «Wir intervenieren insbesondere dort, wo Fahnen und Plakate die Verkehrssicherheit gefährden könnten.» Etwa dann, wenn bei einer Kreuzung für oder gegen ein politisches Thema geworben werde und Verkehrsteilnehmende dadurch abgelenkt werden könnten oder das Sichtfeld eingeschränkt werde. Wer gegen die Reklameverordnung verstösst, riskiert laut Bertschi eine Busse.

Bauernverband sichert rechtliche Hilfe zu

Der Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband (LBV) zeigt sich empört ob der Vorgehensweise der Polizei. Wie die «Bauern Zeitung» weiter berichtet, habe der LBV die Luzerner Landwirte in einem E-Mail auf die Situation hingewiesen. Der Verband empfiehlt, die Fahnen nicht von vornherein zu entfernen, sondern dies erst nach Aufforderung durch die Polizei zu tun. Bei einem allfälligen Strafverfahren würde der LBV rechtliche und finanzielle Unterstützung leisten.

Besonders sauer stösst den Bäuerinnen und Bauern auf, dass die Luzerner Polizei scheinbar nur jetzt gegen «ihre» Fahnen auf dem Land vorgehe, hingegen in der Stadt seit Jahren Fahnen zur Konzernverantwortungs-Initiative hängen. Dem sei nicht so, versichert Polizei-Sprecher Christian Bertschi. «Wir setzen die von der Politik erlassenen Gesetze unabhängig der politischen Botschaft und im Rahmen unserer personellen Ressourcen verhältnismässig um.» So habe man beispielsweise vor der letztjährigen Abstimmung über das Covid-Gesetz oder bei der städtischen Abstimmung über die Velostation 2019 punktuell intervenieren müssen.

Zu den zahlreichen noch hängenden Konzernverantwortungsfahnen in der Stadt sagt Bertschi: «Es gilt die Verhältnismässigkeit. Wir können nicht überall eingreifen, dafür fehlen uns die Ressourcen.»

Vroni Thalmann will Reklameverordnung anpassen

Das Thema wird nun zum Politikum. SVP-Kantonsrätin Vroni Thalmann aus Flühli erarbeitet derzeit ein Postulat. Die Bäuerin und Sozialvorsteherin ihrer Gemeinde stört sich vor allem daran, dass politische Werbung erst ab sechs Wochen vor der Abstimmung und nur fünf Tage danach erlaubt sei. Thalmann findet:

«Jede Person sollte auf ihrem Privatgrund unabhängig vom Abstimmungstermin Fahnen und Plakate aufhängen dürfen.»

Selbstredend sei, dass die Verkehrssicherheit nicht gefährdet werden dürfe. Unterstützung für ihren Vorstoss dürfte Thalmann auch von anderen Parteien erhalten. Erste Gespräche hätten bereits stattgefunden.

