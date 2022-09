Reportage «Das ist echte Knochenarbeit»: Neubau der Seilbahn in Sörenberg ist Herausforderung für Mensch und Maschine Die Bergbahnen Sörenberg bauen eine neue Seilbahn aufs Brienzer Rothorn. Aktuell werden die Talstation saniert und die Fundamente für die neuen Stützen gegossen – mitten im Fels, bei teils laufendem Betrieb. Text: Niels JostBilder: Dominik Wunderli Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Die Baustelle ist schon von weitem zu erkennen. Wer in Sörenberg die letzte Kurve zur Luftseilbahn Brienzer Rothorn passiert, sieht die komplett eingerüstete Talstation. Davor: Baucontainer, Baumaschinen und Unmengen an Material. «Wir sind voll im Zeitplan», sagt René Koller.

René Koller, Direktor der Bergbahnen Sörenberg AG, bei der Talstation Brienzer Rothorn. Bilder: Dominik Wunderli (Sörenberg, 27. August 2022)

In der Stimme des Direktors der Bergbahnen Sörenberg AG schwingt etwas Stolz mit. Verständlich. Schliesslich investiert das Unternehmen in das Projekt «Rothorn Retrofit» 22 Millionen Franken. Nicht nur die hohen Kosten fordern die Bergbahnen; der Bau im Gebirge ist komplex und die Arbeiten hätten eigentlich schon vor einem Jahr starten sollen. Wegen Corona musste das Vorhaben jedoch verschoben werden.

Am Inhalt hat sich aber nichts geändert. Geplant ist der Bau einer neuen Seilbahn auf den mit 2350 Metern höchsten Berg Luzerns. Das ist nötig, weil die bestehende Infrastruktur in die Jahre gekommen ist und die Konzession für die Bahn Ende des nächsten Jahres abläuft.

Die neuen Kabinen sollen wie die heutigen Platz für 80 Personen bieten. Allerdings erhalten sie ein neues Design mit Panoramafenstern. Auch der Besucherfluss wird neu organisiert. Koller erklärt:

«Während die Gäste die Bahn auf der einen Seite verlassen, steigen die Neuen auf der anderen Seite ein.»

Zudem wird die Fahrtzeit um rund zwei auf sechs Minuten verkürzt. Und: Die neue Bahn wird bei geringem Besucheraufkommen unbegleitet fahren. Weil die «Bähnler» die Kabinen bei Wind und Wetter dann nicht mehr manuell feinjustieren können, braucht diese mehr Pendelfreiheit. Das wiederum erfordert breitere und höhere Stützen, sagt der Direktor.

Arbeiter müssen sich aus Kabine abseilen

Für diese drei Stützen werden derzeit neben den Bestehenden die Fundamente gegossen – mitten im Fels, in teils schwindelerregender Höhe. Um dorthin zu gelangen, müssen sich die Spezialisten der Gasser Felstechnik AG aus Lungern aus der Seilbahn abseilen. Die Baustellen an den Masten sind exponiert; zunächst mussten Plattformen für Mensch und Maschinen erstellt und einige Felsen gesichert werden.

Um das Fundament der neuen Stützen zu giessen, mussten zunächst Plattformen für die Baustelle geschaffen werden. Im Bild zu sehen ist die Stütze Nummer 1.

Die Fundamente seien 20 bis 25 Meter tief im Fels verankert, sagt Polier Patrick von Atzigen und erklärt:

«Um die Löcher zu bohren, mussten die Arbeiter die einzelnen, rund 1,5 Meter langen Bohrstäbe von Hand aufsetzen.»

Von Atzigen erzählt dies mit einer Selbstverständlichkeit eines absoluten Routiniers. Auch die Arbeit an einer solch exponierten Lage scheint ihn und sein rund 15-köpfiges Team kaum mehr zu beeindrucken.

Spezialisten der Gasser Felstechnik AG aus Lungern bei der Arbeit an Stütze 2.

Umso beachtlicher ist, wenn der Baustellenchef von der «wahren» Herausforderung spricht:

«Auf den Plattformen müssen wir das Material an den richtigen Ort tragen. Auf einer gewöhnlichen Baustelle übernimmt diese Arbeit ein Kran. Einen solchen gibt es hier jedoch nicht. Das ist echte Knochenarbeit.»

Spezialkran an Unterseite der Seilbahn

Auf die Plattformen gelangt das Material grösstenteils via Seilbahn. Möglich macht's ein extra dafür umgebauter Seilkran, der im Innenraum der Kabine montiert ist. Für die nach unten führenden Lasthaken wurden Öffnungen in den Boden gefräst. Bis zu fünf Tonnen kann die Bahn so transportieren. «Jede Fahrt mit der Bahn spart uns einen teuren und wetterabhängigen Flug mit dem Helikopter», sagt René Koller.

Ein Gewicht von bis zu fünf Tonnen kann die Bahn dank des Seilkrans auf die Baustellen transportieren.

Die Arbeit mit dem Kran erfordert höchste Konzentration. Die Kommunikation erfolgt ausschliesslich über Funk. Denn im Innern der Kabine ist es laut, die Sicht eingeschränkt, da sich die Last direkt unter den Füssen befindet. «Bähnler» Andreas Wicki sagt:

«Ich muss mich zu 100 Prozent auf die Boden-Mannschaft verlassen können.»

Seine Worte werden fast vom Rattern des Seilkran-Motors verschlungen. In der Kabine wird es wärmer. Nach einigen Kommandos ins Funkgerät beginnt die Seilbahn zu wackeln – eine Kiste mit Baumaterial ist angehängt. Nachdem sie Wicki hochgezogen hat, beginnt die Fahrt zum Zielort, Masten Nummer drei. Dort angekommen, geht die Prozedur von vorne los: Funkkontakt, Motor anstellen, Last abladen, Funkkontakt, Lasthaken hochziehen, Motor abstellen, Fahrt ins Tal. Immer und immer wieder, bis zum Feierabend.

Blick aus der Öffnung im Boden der Kabine, wo der Seilkran zur Baustelle hinunter führt. Kommuniziert wird nur via Funk.

Für die Hauptarbeiten ist die Bahn für Gäste nach den Herbstferien unter der Woche von 17. bis 30. Oktober geschlossen. Der Kran ist aber so konzipiert, dass er auch während des laufenden Betriebs innert Kürze auf- und wieder abgebaut werden kann. So müssen die Gäste höchstens ein Bähnli auslassen und aufs nächste warten. Für die Arbeiter dennoch keine leichte Aufgabe, wie Patrick von Atzigen von der Gasser Felstechnik AG sagt:

«Die ganze Logistik unter laufendem Betrieb zu managen, erfordert viel Planung.»

So soll die neue Talstation Brienzer Rothorn Ende 2023 aussehen. Visualisierung: PD

Bergbahnen wollen Sommertourismus stärken

Im November sollen die Fundamente für die neuen Stützen fertig sein, just bevor der erste Schnee fällt. Derweil gehen die Arbeiten an der Talstation weiter. Diese wird komplett umgebaut und erweitert. Neben einem Begegnungsplatz sind ein grösserer Kassenbereich und ein Shop geplant. René Koller sagt:

«Wir möchten die Gäste bereits im Tal an unser Thema ‹Top of Biosphäre› heranführen und aufzeigen, was die Biosphäre alles zu bieten hat.»

Bis es so weit ist, steht der eigentliche Bau der neuen Seilbahn an. Dieser beginnt nach der Wintersaison im April 2023. Von da an bis im Dezember ist der Bahnbetrieb aufs Brienzer Rothorn von Luzerner Seite eingestellt, Besucherinnen und Besucher müssen auf die Gondelbahn Rossweid oder die Dampflok auf Berner Seite ausweichen.

«Eine Vollsperrung über die Sommermonate ist unumgänglich», sagt Koller. So müssten beispielsweise die vier neuen, je 40 Tonnen schweren Tragseile montiert werden. Alleine der Spezialtransport durch die enge Lammschlucht sei eine Herausforderung.

Die Fertigstellung der Talstation und der neuen Seilbahn ist für Dezember 2023 geplant. Anschliessend folgt die Renovierung der Bergstation. Dank der höheren Frequenzen soll die Bahn dereinst rund 150'000 Personen zum Rothorn transportieren können. Heute sind es etwa 100'000. Vor allem im Sommer sollen mehr Gäste kommen. Während das Sommergeschäft aktuell etwa 20 Prozent des Umsatzes ausmache, sollen es künftig 30 bis 40 Prozent sein. Koller sagt:

«Mit diesem Projekt wollen wir den Sommertourismus stärken.»

Auch eine engere Zusammenarbeit mit den Brienzer Kolleginnen und Kollegen sei vorgesehen, etwa punkto gemeinsamer Inszenierung des Gipfels oder neuer Rundreisen über die beiden Kantone hinweg.

Ein «neues Gästeerlebnis» wird denn auch an einer Informationstafel bei der Talstation angepriesen. Möglich machen es die gut zwei Dutzend Bau- und Planungsfirmen, die ebenso auf der Tafel aufgeführt sind, «allesamt aus der Schweiz, die meisten sogar aus der Region», wie René Koller bemerkt – und wieder schwingt ein Fünkchen Stolz in seiner Stimme mit.

