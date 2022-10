Restaurant Der «Sempacherhof» öffnet mit neuer Inhaberschaft wieder seine Türen Das Restaurant Sempacherhof wird am 24. Oktober wiedereröffnet. Es steckt nun ein neues Team dahinter, doch die Klassikergerichte bleiben die gleichen. Marion Waldmann Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach 32 Jahren der Inhaberschaft haben Riccarda und Hanspeter Müller das Restaurant Sempacherhof verkauft. Nun öffnet der direkt am Bahnhof Sempach-Neuenkirch gelegene Betrieb nach mehreren Monaten der Schliessung und Renovation wieder.

Neu gehört das Restaurant Claudia und Alois Grüter, die ehemals selbst Stammgäste waren. «Uns hat der ‹Sempacherhof› als gemütlicher Treffpunkt mit traditioneller und flexibler Küche sehr gefallen», sagt Alois Grüter. «Es ist uns ein Anliegen, dass die Traditionen des Betriebs weitergeführt werden.»

Trotz Personalmangel ein vollständiges Team

Die Geschäftsleitung hat Sebastian Klink inne. «Trotz des Personalmangels ist es uns dank unseres grossen Netzwerks gelungen, ein tolles Team für den ‹Sempacherhof› aufzustellen», sagt er. Das Team sei sehr jung, so ist auch die neue Gastgeberin Franziska Weber erst 30 Jahre alt. Klink und Weber kennen sich von der «Villa Honegg» in Ennetbürgen, wo sie beide in der Gastronomie tätig waren – er als Direktor und sie als stellvertretende Restaurantleiterin.

Das Team des «Sempacherhofs». Hintere Reihe (von links nach rechts): Sandro Corrà, Fabienne Bucheli. Vordere Reihe: Brian McCardell, Sebastian Klink, Mike McCardell, Franziska Weber. Bild: Pascal Scheiber

Seit der Schliessung im Mai wurde der «Sempacherhof» sanft renoviert. Grosse Veränderungen am schützenswerten Hauptgebäude seien schwierig und auch nicht gewünscht, so Klink. Im Inneren wurden diverse kleine Veränderungen vorgenommen und im Aussenbereich mit Terrasse und Gärtchen sind für nächsten Frühling ein paar Anpassungen geplant.

Traditionelle Küche im modernen Stil

Der «Sempacherhof» wird weiterhin regionale und saisonale Schweizer Kost anbieten, die bisher traditionelle Küche wird aber in einem moderneren Stil fortgeführt werden. Unter dem neuen Küchenchef Sandro Corrà soll in Zusammenarbeit mit Fabienne Bucheli, die bereits bei Familie Müller Souschefin war, eine Kombination aus neuen und altbekannten Gerichten auf den Teller gebracht werden.

«Wir stehen im Austausch mit den ehemaligen Besitzern und haben ein sehr gutes Verhältnis», so Klink. Diese würden auch weiterhin in den «Sempacherhof» kommen, nun halt als Gäste. «Das Restaurant hat eine grosse, wichtige Stammkundschaft gehabt, welche wir unbedingt gerne wieder begrüssen und bedienen möchten», sagt Grüter. So werden drei Klassikergerichte im Angebot bleiben, unter anderem die Hacktätschli und die Kutteln.

Man soll im Restaurant Sempacherhof «deheime si»

Die Firma McCardell, der Klink angehört, züchtet in Obwalden Hochlandrinder. «Mit diesem Fleisch wird zukünftig auch der ‹Sempacherhof› beliefert werden», sagt er. Ansonsten sollen die Lebensmittel aber von Produzenten aus dem Kanton Luzern stammen. «Momentan sind wir dran, verschiedene lokale Produkte zu testen.» In den nächsten ein bis zwei Monaten wird dann entschieden, wessen Produkte im Restaurant angeboten werden. Auch Wein aus der Region soll es geben und Fisch aus dem Sempachersee.

Grüter betont, dass das Team auf Gastfreundschaft setzen und auch individuelle Wünsche, soweit möglich, umsetzen will. «Man soll im Restaurant Sempacherhof ‹deheime si›.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen