Reussbühl Mann wirft Steine vom Dach, springt runter und verstirbt später im Spital Am Donnerstagnachmittag kam es in Reussbühl an der Hauptstrasse zu einem tragischen Zwischenfall mit tödlichem Ausgang. 26.05.2022, 21.24 Uhr

Das Gebiet der Reussbühler Hauptstrasse aus der Vogelperspektive. Bild: google maps

Zwischen einem Hundehalter und einem anderen Mann kam es am Donnerstagnachmittag kurz vor 13.30 Uhr an der Hauptstrasse in Reussbühl zu einem Streit. Als die verständigte Polizei vor Ort eintraf, stieg der Hundehalter auf ein Hausdach und warf Steine und Gegenstände auf die Strasse. Bevor die aufgebotenen Spezialisten mit dem Mann Kontakt aufnehmen konnten, sprang er in die Tiefe. Der 61-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in kritischem Zustand ins Spital gebracht, wo er am späten Nachmittag verstarb.