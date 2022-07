Römerswil: Motorradfahrerin bei Auffahrkollision verletzt

Römerswil/Nebikon Motorradfahrerin und Radfahrer bei Unfällen verletzt Auf der Kantonsstrasse in Römerswil ist es zu einer Auffahrkollision mit einem Lieferwagen, einem Motorrad und einem Auto gekommen. Zudem kam es auf der Egolzwilerstrasse in Nebikon zu einer Kollision zwischen einem Lieferwagen und einem E-Bike-Fahrer. 07.07.2022, 12.40 Uhr

Die drei an der Auffahrkollision beteiligten Unfallfahrzeuge. Bild: Luzerner Polizei (Römerswil, 6. Juli 2022)

Ein Lieferwagenlenker fuhr am Mittwoch, 6. Juli, auf der Kantonsstrasse von Hochdorf in Richtung Hildisrieden. Kurz nach 18.15 Uhr beabsichtigte der Fahrer, auf Gemeindegebiet Römerswil nach links in die Rehagstrasse abzubiegen. Dabei musste er sein Fahrzeug wegen des Gegenverkehrs anhalten, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilt.

Die nachfolgende Töfffahrerin verlangsamte die Fahrt ebenfalls. Der hinter ihr fahrende Autolenker bemerkte dies zu spät und prallte mit der Front gegen das Motorrad. Dieses wurde durch den Anprall gegen das Heck des Lieferwagens geschoben. Die Motorradfahrerin verletzte sich beim Unfall und wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.

Am gleichen Tag nur wenige Minuten später knallte es auch in Nebikon. Ein Lieferwagenlenker, war von der Schürmatte Richtung Egolzwilerstrasse unterwegs und beabsichtigte, nach rechts Richtung Kreisverkehrsplatz Vorstatt zu fahren. Beim Einmünden in die Egolzwilerstrasse übersah er einen von links heranfahrenden Radfahrer.

Es kam darauf zu einer Streifkollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der E-Bike-Fahrer kam zu Fall und zog sich beim Sturz erhebliche Verletzungen zu. Auch dieser Mann wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren. (zim/sfr)