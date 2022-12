Roggliswil Fahrzeug gerät von schneebedeckter Strasse und landet auf dem Dach Am Freitagmorgen geriet ein Lieferwagen in Roggliswil von der schneebedeckten Fahrbahn. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 20’000 Franken. 09.12.2022, 13.04 Uhr

Das Fahrzeug kam von der schneebedeckten Strasse ab. Bild: Luzerner Polizei (9. Dezember 2022)

Am Freitagmorgen kurz nach sieben Uhr kam der Lenker eines Lieferwagens im Bereich Netzelen in Roggliswil von der schneebedeckten Strasse ab. Das Fahrzeug blieb rund 20 Meter unterhalb der Strasse auf dem Dach liegen, wie die Luzerner Polizei mitteilt.

«Die beiden Fahrzeuginsassen werden sich bei Bedarf selbstständig in ärztliche Behandlung begeben», heisst es in der Mitteilung weiter. Am Lieferwagen entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 20'000 Franken. (mha)

Die Luzerner Polizei rät für eine sichere Fahrt im Winter: Passen Sie Ihre Fahrt den Wetter- und Strassenverhältnissen an.

Überprüfen Sie Winterreifen, Scheibenwaschflüssigkeit und Wischerblätter.

Rechnen Sie in der kalten Jahreszeit vor der Abfahrt mehr Zeit ein.

Befreien Sie die Scheiben, Aussenrückspiegel, Beleuchtungen und Kontrollschilder vor der Abfahrt von Schnee und Eis.

Räumen Sie behindernde Schneemengen von der Motorhaube, dem Dach und dem Heck.

Kontrollieren Sie die Beleuchtung.

Fahren Sie langsam und vermeiden Sie plötzliche Lenkbewegungen.