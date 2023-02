Roggliswil Unliebsame Begegnungen mit Hunden häufen sich – Gemeinderat ruft die Bevölkerung auf, Vorfälle zu melden Aggressives Verhalten von Hunden führt in Roggliswil zu Beschwerden bei der Gemeinde. Dem Gemeinderat sind aber die Hände gebunden. Susanne Balli Jetzt kommentieren 03.02.2023, 13.59 Uhr

«Leider kam es im Gemeindegebiet Roggliswil in letzter Zeit vermehrt zu unliebsamen Begegnungen zwischen Mensch und Tier.» Dies schreibt die Gemeinde Roggliswil auf ihrer Homepage. Wie Gemeindepräsident Beat Steinmann auf Anfrage sagt, handelt es sich um mehrere Zwischenfälle, die er aber aus Gründen des Datenschutzes nicht näher beschreiben will. «Wir haben bei uns in der Gemeinde sehr viele Hundehalter, besonders seit der Pandemie», sagt Steinmann.

Ein aggressiver Hund zeigt seine Zähne. Symbolbild: Getty

Das Leben von Mensch und Hund müsse trotzdem problemlos nebeneinander funktionieren. «Sobald Personen einen Weg nicht mehr benützen, weil sie die Begegnung mit einem aggressiven Hund fürchten, ist das schlecht», sagt er weiter. Ob es zu einem Beissvorfall gekommen ist, will Steinmann nicht sagen.

Ohne Meldung passiert nichts

Wird jemand von einem Hund gebissen und muss sich deswegen in ärztliche Behandlung geben, erfolgt von Amts wegen eine Meldung an den Veterinärdienst. «Wird allerdings keine ärztliche Hilfe aufgesucht und keine Meldung gemacht, hat niemand Kenntnis vom Vorfall, und es kann auch nichts unternommen werden», sagt Steinmann.

Daher fordert der Gemeinderat die Bevölkerung auf, unliebsame Zwischenfälle mit Hunden zu melden. Dafür wurde das entsprechende Formular auf der Gemeindehomepage verlinkt. Wer einen Vorfall meldet, muss seinen Namen und, falls bekannt, auch jenen der Hundehalterin oder des Hundehalters angeben.

Auf dem Formular ist vermerkt, dass die Anonymität der Meldeperson nicht gewährleistet werden kann. Steinmann vermutet, dass sich in einer kleinräumigen Gemeinde, wo sich alle kennen, die Hemmschwelle für eine Meldung relativ hoch ist. Dennoch sei es wichtig, damit die öffentliche Sicherheit gewährleistet sei.

Zahl der gemeldeten Vorfälle ist angestiegen

Im Kanton Luzern leben gemäss der Datenbank Identitas aktuell knapp 22’000 Hunde. Gemäss Kantonstierarzt Martin Brügger lag die Zahl der gemeldeten Vorfälle mit Hunden im Jahr 2018 bei 325. Bis 2021 stieg sie leicht auf 396 Meldungen. Im letzten Jahr machte sie einen Sprung auf 465.

Darunter fallen nicht nur Bissverletzungen, sondern auch Meldungen wegen übermässigen Aggressionsverhaltens sowie zum Beispiel zu streunenden Hunden. «Wenn Vorfälle nicht gemeldet werden, erhält der Veterinärdienst oft erst nach weiteren Vorfällen erstmals Kenntnis von auffälligen oder bissigen Hunden», sagt Brügger. Dadurch könnten frühere Vorfälle nicht in die Beurteilung der notwendigen Massnahmen einbezogen werden. Der Veterinärdienst ordnet in rund zwei Dritteln der gemeldeten Vorfälle Massnahmen an. Dies sind:

Verpflichtung des Halters oder der Halterin zu einem Hundekurs

Maulkorbzwang

Einweisung des Hundes zur Beobachtung, allenfalls zur Verhaltenserziehung

Verpflichtung des Halters oder der Halterin zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung

Umplatzierung des Hundes

Verbot des Haltens von Hunden

Tötung des Hundes

Mit der Teilrevision der kantonalen Verordnung über das Halten von Hunden gilt seit dem 1. Januar 2023 eine Brevetpflicht für Neuhundehalter. Dort sollen Grundkenntnisse für einen sicheren Umgang mit dem Hund in unterschiedlichen Situationen und im öffentlichen Raum erlangt werden. «Damit soll auch Verstössen gegen den Tierschutz und Gefährdungen von Menschen und Tieren vorgebeugt und somit die Anzahl der Vorfälle reduziert werden», sagt Brügger.

Hunde von überforderten Halterinnen und Haltern landen nicht selten im Tierheim. So zum Beispiel im Tierheim an der Ron in Root. Betriebsleiterin Petra Roos sieht einen der Gründe im Onlinehandel. «Jede Person kann zu jedem Zeitpunkt einen Hund im Internet kaufen ohne jegliche Kontrolle», sagt sie. Seriöse Tierschutzorganisationen sowie seriöse Züchterinnen und Züchter würden die künftigen Hundehalter prüfen und klären, ob diese sich genügend Gedanken zur Haltung gemacht haben.

Unüberlegte Käufe führen laut Roos hingegen schnell zu einer grossen Überforderung. «Und so landen bei uns Hunde, die in keiner Weise sozialisiert sind, also bisher kaum Kontakt zu Artgenossen und anderen Menschen hatten.» Darum erhofft sich Roos ebenfalls einen positiven Effekt durch das obligatorische Hundebrevet.

