Roggwil Lidl muss weiter auf den Baustart des Verteilzentrums an der Luzerner Kantonsgrenze warten Die Beschwerde gegen das Lidl-Projekt im bernischen Roggwil wurde gutgeheissen. Der Verband Zofingenregio sieht dies als Chance, Lidl wartet noch ab. Fabienne Mühlemann 16.12.2022, 08.55 Uhr

Die Luzerner Gemeinden Pfaffnau, Reiden und Roggliswil können einen Etappensieg feiern: Der Kanton Bern heisst ihre Beschwerde, welche sie zusammen mit drei Aargauer Gemeinden und dem Gemeindeverband Zofingenregio gegen das geplante Lidl-Verteilzentrum eingereicht haben, gut. Das schreibt die «Berner Zeitung».

Das Lidl-Verteilzentrum ist auf dem Gugelmann-Areal in Roggwil geplant. Visualisierung: PD

Beim Projekt des Detailhändlers Lidl handelt es sich um ein rund 600 Meter langes und bis zu 100 Meter breites Verteilzentrum, das im bernischen Roggwil an der Luzerner Kantonsgrenze realisiert werden soll. Die Sammelbeschwerde bezieht sich auf die Umzonung, welche die Roggwiler Stimmbevölkerung im Juni 2021 angenommen hatte. Die umliegenden Gemeinden befürchten, dass sie von den Auswirkungen des Projekts negativ betroffen seien, weil viele Lastwagen von Lidl durch die Ortszentren fahren würden.

Gewässerabstand wird nicht eingehalten

Der Grund, weshalb der Kanton Bern auf die Beschwerde eingegangen ist, ist jedoch nicht der Verkehr. So findet die Direktion der Berner Regierungsrätin Evi Allemann, dass die 1000 zusätzlichen Fahrten pro Tag problemlos verkraftet werden könnten. Sie rechnet damit, dass rund 16 Prozent der Fahrten in Richtung Reiden gehen dürften. Probleme sieht der Kanton eher beim Brunnbach, welcher das Areal quert. So würde das Zentrum im nordöstlichen Teil zu nahe am Wasser gebaut, sodass der Gewässerraum nicht mehr gewahrt werden könnte.

Der Sprecher von Lidl, Mathias Kaufmann, hält auf Anfrage der «Berner Zeitung» fest, dass sie den Entscheid sowie die kurzfristige weitere Vorgehensweise derzeit prüfen. Er lässt offen, ob Lidl den Fall ans Verwaltungsgericht als nächste Instanz weiterzieht. Auch auf einen Zeitplan wolle er sich nicht festlegen – ursprünglich war der Baustart für nächstes Jahr geplant gewesen.

Verband sieht Entscheid als Chance

«Der Entscheid des Kantons ist natürlich in unserem Sinn», sagt Christiane Guyer, Präsidentin von Zofingenregio, auf Anfrage unserer Zeitung. Auch wenn ein eher untergeordneter Punkt der Beschwerde zur Aufhebung der Zonenplanänderung geführt habe, sei für den Verband weiterhin wichtig, dass eine überkantonale Abstimmung erfolgen könne. Sie sagt: «Wird der Planungsprozess neu aufgenommen, werten wir das als Chance. Wir wollen gemeinsam Lösungen finden, damit in Roggwil Logistiknutzungen verträglich und nachhaltig betrieben werden können.»

Sollte der Entscheid des Kantons Bern nicht angefochten und rechtskräftig werden, bleibt gemäss der «Berner Zeitung» trotzdem unklar, ob eine neue Planung vom Gemeinderat abgesegnet werden kann oder ob die Gemeindeversammlung wieder entscheiden muss.