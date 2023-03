Rollstuhl-Sport: Marcel Hug verrät sein Weltrekord-Geheimnis

Rollstuhlsport Phänomen Marcel Hug: Das Geheimnis hinter seinen neusten Weltrekorden Mit 37 Jahren so gut wie nie. Rollstuhl-Leichtathlet Marcel Hug stellt reihenweise Bestzeiten auf. Zuletzt triumphierte der Nottwiler beim Tokio Marathon mit neuem Streckenrekord. So erklärt er sich diese erneute Leistungsexplosion. Nicola Abt Jetzt kommentieren 08.03.2023, 18.18 Uhr

Eine Klasse für sich: Para-Sportler Marcel Hug stellte vor wenigen Wochen zwei neue Weltrekorde auf. Bild: Justin Lane / EPA

(New York, 6. 11. 2022)

Marcel Hug machte am vergangenen Wochenende eine erschreckende Feststellung. Anlässlich des Tokio Marathons entdeckte der Schweizer einen verdächtigen Rennrollstuhl: «Ein Konkurrent benutze ein ähnliches Modell wie ich. Einige Teile waren praktisch identisch», so der Zentralschweizer. Die Maschine stammt von einem japanischen Hersteller, mit dessen Material Hug in der Vergangenheit unterwegs war.

Eine Gefahr für den Rollstuhl-Dominator aus Nottwil? Der Blick auf das Rennergebnis klärt auf. Hug deklassierte die Konkurrenz um mehr als drei Minuten. In 1:20:57 Stunden stellte er einen neuen Streckenrekord auf. Wochen zuvor glänzte er auf der Bahn. Weltrekord über 800 und 1500 Meter. Und das im Alter von 37 Jahren. Was ist sein Geheimnis?

Strecken-Ärger in Dubai

Marcel Hug ging in diesem Winter neue Wege. Mit einem klaren Ziel vor Augen: dem Dubai Marathon Anfang Februar. «Ich absolvierte über Wochen mehrmals wöchentlich auf dem Laufband in Nottwil einen Marathon – mit maximalem Tempo. Das habe ich noch nie gemacht.» Normalweise quält sich Hug im Frühling und Herbst durch den «Marathon-Block».

Auf der schnellen Strecke in Dubai träume er von der nächsten Fabelzeit. Doch zehn Tage vor dem Start erreichte ihn folgende Botschaft: Der Kurs muss geändert werden. «Die Polizei sperrte einen Streckenabschnitt, weil dort gleichzeitig ein Festival stattfand.» Die zusätzlichen Kurven bei der neuen Streckenführung verunmöglichten eine schnelle Zeit. «So etwas darf nicht passieren», ärgert sich Hug, der trotz anderer Kurssetzung als erster über die Ziellinie rollte.

Mehrere «Geschwindigkeits-Tricks»

Nach der Frust-Bewältigung lancierte er seinen Weltrekord-Coup. In einem mehrtägigen Trainingslager holte sich Hug die Spritzigkeit für die kürzeren Bahn-Rennen. «Ich absolvierte viele schnelle Einheiten: Sprints und Steigerungsfahrten.» Nebst der körperlichen Top-Verfassung profitiert er seit Jahren von fantastischem Material – inklusive Formel-1-Technik. Der Windkanal von Sauber in Hinwil ist ein Garant für aerodynamische Spitzen-Maschinen. In Zusammenarbeit mit Orthotec, einem Tochterunternehmen der Schweizer Paraplegiker-Stiftung, entstand einer der schnellsten Rennrollstühle weltweit. Kostenpunkt? Knapp 30’000 Franken.

Überlegener Sieg: Marcel Hug distanzierte die Konkurrenz beim Tokio Marathon um mehr als drei Minuten. Bild: Zhang Xiaoyu /

Pool / EPA

(Tokio, 5. 3. 2023)

Ständig sucht Hug neue Optimierungsmöglichkeiten. So auch in diesem Winter. Diesmal wurde er bei den Handschuhen, die zur Beschleunigung dienen, fündig. «Ich habe deren Winkel verändert. Was die Kraftübertragung auf den Triebreifen optimiert. Kurz bevor ich die Hand vom Reifen nehme, kann ich noch einmal zusätzlichen Druck ausüben.» Ein weiterer «Geschwindigkeits-Trick»: Die Verschiebung des Triebreifens zwei Millimeter näher zum Rad. Damit soll das Anschieben effizienter werden.

Sportart lässt lange Karrieren zu

Die Tüftelei und neue Ziele halten Marcel Hug jung. «Die Paralympischen Spiele 2024 in Paris mache ich bestimmt noch», so der 37-Jährige. Was danach kommt? «Ist völlig offen.» Wie man auch mit weit über 40 Jahren an der Para-Weltspitze bestehen kann, weiss Heinz Frei. Der «Pelé des Rollstuhlsports» gewann 2021 an den Paralympischen Spielen in Tokio Silber im Strassenrennen. Seine 35. Paralympics-Medaille. Im Alter von 63 Jahren. Rennen bestreitet er noch immer, eine Teilnahme in Paris schliesst er aber aus.

Rollstuhlsportler Heinz Frei mit seiner 35. Paralympics-Medaille. Bruno Kissling /

Oltner Tagblatt

(Oberbipp, 30. 9. 2021)

Es ist unter anderem die Sportart selbst, die eine derart lange Karriere zulässt. «Die Bewegungen im Rollstuhl sind körperschonend. Ausser den Armen wird nichts übermässig beansprucht. Zudem gibt es keine Schläge», erklärt Frei. Bis zum 46. Lebensjahr war die Parasport-Legende im Rennrollstuhlsport tätig, dann wechselte er zum Handbike.

Hug wie Nietlispach und Frei zusammen?

Der mittlerweile 65-Jährige schwärmt von Marcel Hug: «Er ist der perfekte Athlet.» Und zieht sogleich einen interessanten Vergleich. Hug sei eine Mischung aus Franz Nietlispach und ihm selbst. Nietlispach dominierte in den Sportarten Leichtathletik und Para-Cycling. Der Aargauer darf sich 20-facher Weltmeister nennen.

Hug profitiere wie Nietlispach von seiner tiefen Querschnittlähmung. «Dank dieses Umstands kann er seine Rumpf- sowie Gesässmuskulatur gewinnbringend einsetzen.» Ein Vorteil gegenüber anderen Konkurrenten, die wie Frei die Querschnittlähmung auf Brusthöhe haben.

Gemeinsam auf der Bahn: Marcel Hug (r.) und Franz Nietlispach (M.) duellierten sich vor Jahrzehnten in einem 1500 Meter Rennen in Luzern. Urs Flueeler/Keystone

(Luzern, 14. 6. 2005)

Und wo erkennt sich Frei in Hug wieder? «Ich sehe bei Marcel den gleichen Trainingsfleiss, den ich hatte. Dieser Ehrgeiz gepaart mit der nötigen Portion Freude macht ihn fast unschlagbar.» Der nächste Härtetest für Hug folgt am 17. April beim Boston Marathon.

