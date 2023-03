Romoos Des Hexers neue Wirkungsstätte in Bramboden – der Leuchtturm des Entlebuch Im Haus Weitsicht weht bald ein neuer Wind. Ab Mitte April zaubert Sternekoch Stefan Wiesner Geschichten auf den Teller. Eine Karte gibt’s nicht. Man isst, was auf den Tisch kommt. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

Der Hexer auf der Terrasse des Hauses Weitsicht. Bild: Dominik Wunderli (Romoos, 8.3. 2023)

Nur zum Spass fährt kaum jemand die kurvenreiche Strasse zum «Haus Weitsicht» hoch. Die Strecke erfordert Konzentration, es ist ratsam, sie gemächlich anzugehen. Wer den Film «Köhlernächte» gesehen hat, erkennt Originalschauplätze. Zudem hat man das Privileg, durchs Autofenster auf Bussarde herabzublicken. Für einmal eine andere Sicht auf die Natur. Die ergibt sich auch oben im Bramboden, wo sich das eingangs beschriebene Gebäude befindet. «Von hier aus sind je nach Wetter die Walliser Alpen zu sehen und dort irgendwo wäre der Säntis», sagt Stefan Wiesner mit Blick in den wolkenverhangenen Himmel.

Der Sternekoch übernimmt am 13. April die «Weitsicht »als Pächter, wo er und sein Team die Flora und Fauna in all ihren Facetten auf typische Art den Gästen auf Tellern, Stein, Holz und dergleichen präsentieren wird. «Endlich bin ich an dem Ort gelandet, wo ich hingehöre», sagt der 62-jährige Entlebucher, der das «Rössli» in Escholzmatt mit seiner Frau Monica führte. Das Restaurant haben sie letzten Sommer verkauft.

Kein Cordon bleu, dafür jede Menge Feuerringe

In Bramboden wird das Rad nicht neu erfunden. Wiesner ist und bleibt Gastgeber und Spitzenkoch. Dennoch ist die Weitsicht trotz der naturnahen Lage nicht die Beiz, wo man das Cordon bleu oder den Wurst-Käse-Salat nach einer Wanderung oder einer Bike-Tour zu sich nehmen kann. Was nicht bedeutet, dass Wandersleute, Biker oder Vereine nicht willkommen sind. Das Lokal wird quasi in drei Einheiten unterteilt. Für den spontanen Besuch stehen zur Stärkung Kaffee, kalte Getränke und auserlesene Esswaren in einer Vitrine zur Verfügung. «Das Essen kann man je nach Jahreszeit warm oder kalt selber zubereiten. Ich will mich hier nicht darauf behaften, dass es jederzeit möglich ist, eine Wurst auf den Feuerring zu legen. Doch wenn Feuer brennt, soll es genutzt werden», sagt Wiesner.

Der Hexer alias Stefan Wiesner im Haus Weitsicht. Bild: Dominik Wunderli (Romoos, 8. 3. 2023)

Das Stichwort Feuerring ist für ihn von essenzieller Bedeutung. Er, der Hexer, beherrscht das Element Feuer. Rund ums Haus werden fünf dieser Skulpturen platziert, die rege eingeheizt werden. «Die ‹Weitsicht› wird zum Leuchtturm des Entlebuch. Das Feuer wird man in weiter Ferne sichten.»

Kurse, Spaziergänge und das Gourmet-Menü

Auf dem Feuerring werden auch komplette Menüs zubereitet. Man kann das bei ihm lernen. Wiesner erklärt in Kursen alchemistisches Kochen auf dem Feuerring: «Das wird genauso vonstatten gehen wie im Schüürli beim «Rössli». Es ändert sich nichts. Die bewährten Kurse bleiben unverändert, es werden sogar neue dazukommen. Es stehen 16 Kursplätze zur Verfügung.» Ab Frühling werden Dozentinnen und Experten sowie Wiesner selber im Rahmen der Natur-Akademie durch Bereiche wie Pilze und Flechten, Fermentieren, Wurst-Werkstatt, Schokolade oder eben alchemistisches Kochen führen. Auch Führungen durch die Region der Biosphäre werden angeboten.

Das Kerngeschäft des Sternekochs kommt nicht zu kurz. Wer es exklusiv, naturnah und nachhaltig mag, wird im «Weitblick» bedient. «Wir bereiten genau gleiche Gourmet-Menüs zu wie bis jetzt. ‹Gault-Millau› und ‹Michelin› versuchen wir treu zu bleiben. Im ‹Rössli› haben wir mit 17 ‹Gault-Millau›-Punkten, einem ‹Michelin›-Stern sowie dem ‹grünen Stern› für nachhaltige Gastronomie aufgehört. Diese Auszeichnungen streben wir wieder an. Hier wird neu getestet.»

Der Hexer erklärt Kunst mit dem Essen

Das Gourmet-Menü gibt es nur auf Voranmeldung zur Mittagszeit von Mittwoch bis Samstag. Was ist zu erwarten? Wiesner: «Das letzte Menü widmeten wir dem Parfüm nach dem Roman von Patrick Süskind. Beim Zubereiten erzählte ich, wie Grenouille unter einem Tisch auf dem Fischmarkt geboren wurde, wie seine Mutter und Leute, die ihm begegneten, gestorben sind.» Bei der Passage im Kinderheim, wo beschrieben wird, dass Babys nach Caramel riechen, servierte Wiesner Caramelkonfitüre. «Den faulen Apfel aus der Geschichte habe wir in Form eines hochkomplexen fermentierten Apfelgerichtes aufgetischt», betont Wiesner.

In weiteren Gourmet-Themen beschrieb Wiesner die Magie der Bäume oder er erklärte Paul Cézannes Kubismus: «Es gibt vier Menüs, die sich nach Jahreszeiten ändern. Man kann sie als vegetarische Variante oder nach Unverträglichkeit bestellen. Die Menüs können in eine Kunstrichtung gehen oder in eine völlig andere Dimension einschlagen. So kochte ich auch Gotthelfs Zeiten.» Mit dem neuen Menü erzählt er seine eigene Geschichte. Das sei ziemlich abgespaced. Er sei einer der wenigen, der so koche. «Aber ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg.»

Wiesner beschäftigt drei Köche, eine Küchenhilfe sowie eine Person im Service und eine Gastronomiefachfrau. Auch die Familie ist dabei. Die Administration übernimmt seine Frau Monica, Sohn Joe zieht mit seiner Messerschmiede und Tochter Amy mit ihrer Schokoladenwerkstatt auf den Bramboden. Das Gourmet-Lokal ist von 11.30 bis 17 Uhr geöffnet, das Self-Restaurant bis 23 Uhr. Die Kurse dauern von 9.45 bis 17 Uhr. Auch ein Seminarraum ist vorhanden, dessen Nutzung wird noch aufgegleist. Zum Übernachten stehen 20 Zimmer zur Verfügung.

Für Wiesners Form der Kochphilosophie und der Geschichtenerzählung dürfte sich die Fahrt zur «Weitsicht» lohnen. Beim Servieren der Gourmet-Menüs heisst es beim Hexer nämlich nicht «en Guete», sondern «viel Spass».

