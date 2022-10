Romoos: Gerhard Birrer ist neuer Gemeindeamman

Romoos Gerhard Birrer als neuer Gemeindeammann gewählt Romoos hat einen neuen Gemeindeammann in stiller Wahl gewählt. Der gebürtige Romooser Gerhard Birrer ersetzt Gemeindeamtfrau Jolande Unternährer. 10.10.2022, 16.56 Uhr

Gerhard Birrer ist neuer Gemeindeammann von Romoos. PD

Der neue Gemeindeammann von Romoos heisst Gerhard Birrer. Der gebürtige Romooser, geboren 1977, stand als einziger Wahlvorschlag zur Verfügung und wurde somit still gewählt, wie die Gemeinde in einer Mitteilung bekannt gibt. Birrer ist in der Treuhandbranche tätig, verheiratet und Vater von drei schulpflichtigen Kindern. Er wird sein Amt per 1. Januar 2023 antreten.