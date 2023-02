Rothenburg: 80-jährige baut Selbstunfall

Rothenburg 80-Jährige verwechselt Gas- und Bremspedal – 30'000 Franken Schaden Bei einem Selbstunfall hat eine Autofahrerin einen Zaun durchbrochen und in der Folge mit ihren Fahrzeug einen Lieferwagen die Böschung hinuntergeschoben. 07.02.2023, 16.44 Uhr

Die beiden Fahrzeuge kamen in der Böschung zum Stillstand. Bild: Luzerner Polizei (Rothenburg, 6. Februar 2023)

In Rothenburg kam es am Montag, 16.30 Uhr, beim Schulhaus Konstanzmatte zu einer folgenschweren Verwechslung: Weil eine 80-jährige Autofahrerin das Gas- und Bremspedal vertauschte, verursachte sie einen Selbstunfall, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte. Beim Einparken durchbrach sie mit ihrem Auto einen Zaun und fuhr damit über eine Mauer. Danach prallte ihr Fahrzeug gegen einen parkierten Lieferwagen und schob diesen eine Böschung hinunter.