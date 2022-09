Rothenburg Arbeiter wird von durchfahrendem Zug erfasst und tödlich verletzt Bei einem Arbeitsunfall in Rothenburg ist ein Mann gestorben. Der genaue Unfallhergang ist unklar. Aktualisiert 16.09.2022, 16.27 Uhr

Video: PilatusToday

Ein 46-jähriger Mann arbeitete am Freitagmorgen beim Bahnhof Rothenburg für eine Drittfirma im Auftrag der SBB. Kurz vor 9 Uhr wurde er von einem durchfahrenden Zug erfasst, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Der Mann verletzte sich so stark am Kopf, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.