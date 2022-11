Rothenburg Auto gerät von der Autobahn und überschlägt sich – Mutter und Kind bleiben unverletzt Am Donnerstagabend geriet ein Auto von der Autobahn A2 bei Rothenburg, kollidierte mit einer Hecke und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Autofahrerin und ein fünfjähriges Kind blieben beim Unfall unverletzt. 11.11.2022, 13.30 Uhr

Das Unfallauto landete neben der Autobahn auf dem Dach. Bild: Luzerner Polizei

Am Donnerstag war eine Autofahrerin kurz nach 18 Uhr auf der A2 in Richtung Süden unterwegs. Auf dem Gemeindegebiet von Rothenburg kam sie von der Autobahn ab und prallte im abfallenden Gelände in eine Hecke. Wie die Luzerner Polizei schreibt, drehte sich das Auto daraufhin auf das Dach.