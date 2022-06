Rothenburg Schürch Getränke AG plant Neubau Das neue Gebäude soll den rund 50-jährigen bestehenden Bau ablösen. Es wird gemäss Plan im März 2023 in Betrieb genommen. 23.06.2022, 19.02 Uhr

Die Schürch Getränke AG realisiert auf dem Areal Wurmistrasse 3 ein neues Betriebsgebäude. Dieses ersetzt den gut 50-jährigen Bau, wie das Unternehmen auf seiner Website mitteilt. Das neue Gebäude solle sich «harmonisch» in die Landschaft einfügen. Im Neubau integriert werden ein «lichtdurchfluteter Getränkemarkt» sowie ein gross­zügiger Logistikbereich und moderne Büros.

Am bisherigen Standort Böltschi verbleiben die Destil­lerie und Mosterei, die seit über 100 Jahren bestehen. Die Schürch Getränke AG will den Neubau Ende März 2023 in Betrieb nehmen. (cgl)