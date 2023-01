«Respekt hat abgenommen» – Surseer Polizeichef legt Uniform ab

Rücktritt «Der Respekt hat abgenommen» – Ein Gesetzeshüter mit bewegter Karriere legt die Uniform ab Elmar Amrein war 42 Jahre lang Polizist. Nach seiner Karriere bei der Kripo und einer Sondereinheit amtete der Nottwiler als Polizeichef in Sursee. Für «seine» Polizistinnen und Polizisten stand er stets ein, sagt aber: «Sie sind am Limit.» Jonas Hess 21.01.2023, 05.00 Uhr

Polizeichef Elmar Amrein geht nach 42 Jahren bei der Polizei in den Ruhestand. Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 16. Dezember 2022)

Als Elmar Amrein 1995 seinen Arbeitsvertrag für die Stelle als Polizeichef der Region Sursee unterzeichnete, setzte auch seine Ehefrau ihre Unterschrift daneben. Denn Amrein hatte sich auf einen Job eingelassen, den er nicht alleine stemmen konnte. Neben den Aufgaben als Polizeichef gehörte auch die Betreuung der Gefangenen, die ihre Untersuchungshaft in Sursee absassen, zum Jobprofil. Einen Teil der Arbeiten übernahm Amreins Gattin. Sie wusch die Wäsche, bekochte neben der Familie auch die Gefangenen und hielt Büros und Zellen sauber. Elmar Amrein ist ihr dafür bis heute dankbar. «Ohne sie hätte ich diesen Job nicht angenommen.»

«Jeder trägt sein Ührli mit sich»

Der junge Polizist war damals 36 Jahre alt und hatte bereits eine beachtliche Karriere vorzuweisen. Nachdem der gebürtige Willisauer 1980 die Ausbildung zum Polizisten begonnen hatte, war er in seinen ersten Jahren auf dem Posten in Triengen tätig.

1986 wechselte der Nottwiler zur Kriminalpolizei nach Luzern. Dort war Amrein in den Gruppen «Milieu» sowie «Leib und Leben» tätig. Obwohl im Kanton Luzern Tötungsdelikte äusserst selten vorkämen, sei er immer wieder mit Verstorbenen konfrontiert worden. «Am häufigsten trafen wir auf sogenannte aussergewöhnliche Todesfälle, wo wir die Ursache bestimmen mussten», so Amrein. Häufig habe es sich in solchen Fällen um Suizid gehandelt.

An einen waschechten Mord kann sich Amrein aber auch erinnern. Dabei war eine Frau von ihrem Mann gezielt getötet worden. In solchen Fällen würden die Ermittlungen dem eines Krimis im Fernsehen schon ähneln, findet er.

«Kennen Sie die Serie Columbo? Diese Darstellung ist ziemlich realistisch.»

Den richtigen Umgang mit solchen unschönen Bildern lernte der heute 64-Jährige mit der Erfahrung. Seine Strategie: «Wenn ich an einen Tatort fuhr, habe ich mich innerlich auf die Situation vorbereitet und mir überlegt, was ich da wohl vorfinden werde.» Besser sei gewesen, sich einen Tatort schlimmer vorzustellen, als er danach war. «Runterfahren ist einfacher als hochfahren.» Auch der Glaube ans Schicksal half ihm: «Jeder trägt sein Ührli mit sich, und irgendwann läuft es ab.»

Trotzdem: Jeder Polizist bleibe ein Mensch, das Erlebte nicht nach Hause zu tragen, sei eine Herausforderung. Auch Erfahrung helfe nicht nur. Mit zunehmendem Alter sei er sensibler geworden. «Wenn Kinder betroffen sind, habe ich heute viel mehr Mühe als früher.»

Gründungsmitglied der «Luchse»

Elmar Amrein ist kein lauter, sondern ein bedachter und gutmütig wirkender Mann. Trotzdem musste er in seiner Polizistenkarriere auch Härte zeigen. In seinem Büro hängt ein kleines Bild, das ihn mit mehreren jungen Männern zeigt. Die Gruppe gehörte zur Sondereinheit Luchs. Amrein war ein Gründungsmitglied der polizeilichen Spezialkräfte.

Diese Vergangenheit half ihm auch in seinen Anfängen als Polizeichef in Sursee. Bis zur Schliessung des Untersuchungsgefängnisses im Jahr 1998 musste er die Gefangenen alleine überwachen. Während Amrein durch das nun leere Gefängnis führt, zeigt er auf die vorderste Zelle. «Hier sass immer jener Häftling ein, dem ich am meisten vertraute.» Und wenn es doch mal brenzlig wurde? «Dann mussten wir halt schauen, wer der Stärkere ist», sagt der ehemalige Zehnkämpfer mit verschmitztem Lächeln.

Gesellschaftlicher Wandel und Personalmangel

Auch wenn solche Zustände heute nicht mehr denkbar sind, findet Elmar Amrein nicht, dass die Arbeit der Polizistinnen und Polizisten einfacher geworden ist. Im Gegenteil. «Der Respekt gegenüber unserem Berufsstand hat abgenommen.» Amrein sieht die Gründe in der «zunehmend multikulturellen 24-Stunden-Gesellschaft». Auch die Toleranz gegenüber Mitmenschen sei sinkend.

«Wenn wir früher um Mitternacht noch das Turnerlied in den Gassen von Willisau anstimmten, hat das niemanden gestört, heute bekäme die Polizei Anrufe wegen Ruhestörung.»

Hinzu komme, dass die Bevölkerung im Raum Sursee rapide gewachsen sei. Wohnten in der Polizeiregion Sursee 2011 knapp 70’000 Personen, waren es 2021 bereits über 80’000. «Die Anzahl der Polizistinnen und Polizisten nahm in dieser Zeit jedoch sogar leicht ab.» Für die 38 Angestellten in Sursee sei diese Situation prekär, sagt ihr abtretender Polizeichef. «Das nagt an ihrer Gesundheit, sie sind am Limit.» Er begrüsst deshalb die Pläne der Luzerner Regierung, die das Personal aufstocken will. Zwar findet Amrein die Streichung von kleinen Posten nicht optimal, schlussendlich überwiegen für ihn aber die Vorteile. «Wir brauchen dringend mehr Leute.»

Umso mehr ist der 64-Jährige von seinen jungen Berufskolleginnen und Kollegen beeindruckt. «Sie bleiben auch in schwierigen Situationen ruhig.» Er habe grosses Vertrauen in die junge Generation, und ihm sei stets wichtig gewesen, das auch zu vermitteln. Auch den persönlichen Kontakt habe er als Polizeichef gepflegt. Amrein ist überzeugt: «Wer gut führen will, muss seine Mitarbeitenden gerne haben.» Nach diesem Satz wird Elmar Amrein wehmütig. «Es wird weh tun, wenn ich mein Team nicht mehr habe.»