Ruswil: 14-Jähriger bei Kollision zwischen Auto und Töff verletzt

Ruswil 14-Jähriger bei Kollision zwischen Auto und Töffli verletzt Am Freitagabend ereignete sich auf der Wolhuserstrasse in Ruswil eine Kollision zwischen einem Auto und einem Töffli. Der Töfffahrer verletzte sich beim Unfall und wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren 27.02.2023, 10.28 Uhr

Der Unfall ereignete sich auf der Wolhuserstrasse bei der Mehrzweckhalle. Screenshot: Google Maps

Am Freitag, 24. Februar 2023, kurz vor 19 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Wolhuserstrasse in Richtung Ruswil. Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, bog der Autofahrer auf der Höhe der Mehrzweckhalle nach rechts ab. Dabei kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision mit einem Töfflifahrer. Dieser war auf dem Radstreifen von Ruswil in Richtung Wolhusen unterwegs. Der 14-jährige Töfflifahrer verletzte sich beim Unfall und wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren. (sfr)