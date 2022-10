Ruswil Lamm und Mutterschaf bei Wolfsriss in ungeschützter Herde getötet Im Gebiet Moos ist ein Lamm einem Wolfsriss zum Opfer gefallen. Das Mutterschaf wurde so schwer verletzt, dass es getötet werden musste. Ernst Zimmerli Jetzt kommentieren 20.10.2022, 14.58 Uhr

Im Kanton Luzern häufen sich die Meldungen über gerissene Schafe durch den Wolf. Symbolbild: Marco Schmidt / Keystone

In der Nacht auf Mittwoch, 19. Oktober, ist im Gebiet Moos in der Gemeinde Ruswil eine Schafherde von einem Wolf angegriffen worden. Wie der kantonale Wildhüter Daniel Schmid auf Anfrage sagt, wurde bei diesem Vorfall ein Lamm getötet und ein Mutterschaft so schwer verletzt, dass es von der Wildhut erlöst werden musste. Zudem wurden weitere Schafe verletzt.