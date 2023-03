Ruswiler Pferdemarkt ist nach drei Jahren Pause wieder zurück

Ruswil Pferdemarkt ist nach drei Jahren Pause wieder zurück Der Ruswiler Pferdemarkt ist ein Unikum in der Deutschschweiz. Züchter, Rösseler und viele Pferdefans geben sich am letzten Samstag ein Stelldichein – trotz garstiger Witterung. Hannes Bucher Jetzt kommentieren 12.03.2023, 18.16 Uhr

Eigentlich verheisst der traditionelle Ruswiler Pferdemarkt Anfang März häufig auch wettermässig den Frühlingsbeginn. Nicht so am letzten Samstag. Da hätte das Schneetreiben eher zu einem Weihnachtsmarkt gepasst. Solche gibt es bekanntlich zuhauf, der Ruswiler Pferdemarkt ist jedoch der einzige seiner Art in der Deutschschweiz. Und das Pferdewiehern auf dem Ruswiler Marktplatz verkündet es weitherum: Nach dreimaligem coronabedingtem Ausfall ist der Pferdemarkt zurück. Seit 1951 gibt es ihn.

Stute «Lovina »ist die Siegerin

«Mit dem ‹Rossmärt› haben wir in Ruswil etwas, was es sonst nirgends gibt, und darauf sind wir stolz», sagt Pius Buchmann. Zusammen bildet der Landmaschinenhändler mit den beiden «Rösselern» Hansruedi Kunz und dessen Tochter Sarah die neue Ruswiler Pferdemarktkommission. Sie stellen am Samstag fest: Der Markt hat auch nach dreijähriger Absenz nichts an Attraktivität eingebüsst. Züchter und «Rösseler» von weit herum sind angereist und eine grosse Schar kleiner und grosser Pferdefans erfreut sich an den rund 20 aufgefahrenen Pferden.

Auch dieses Jahr findet eine Vorführung und Beurteilung von Freiberger Jungstuten statt; die dreijährigen Pferde stammen aus der ganzen Zentralschweiz. Bei der abschliessenden Präsentation der «Allerschönsten» bekommt die Stute Lovina vom Meierhof Sigigen (Besitzer Otto und Luzia Portmann) das weisse Siegerinnen-Band übergestreift.

Zufriedene Marktfahrer

Gut vertreten am Markt ist die Landmaschinenbranche. Sie zeigt, was heutzutage an eindrücklichen Maschinen und Gerätschaften einstige Pferdekraft ersetzt. Anzutreffen vor Ort sind auch um die 40 weitere Marktfahrer mit einem bunten Angebot. Fragt man die Anwesenden, wie das Geschäft läuft, lauten die Antworten: «Recht gut» und «im Grossen und Ganzen zufrieden». Sie werden auch das nächste Jahre wiederkommen.