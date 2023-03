Sabrina Karli (42) Sport Union Zentralschweiz hat eine neue Präsidentin Nach einer vierjährigen Vakanz konnte der Verband Sport Union Zentralschweiz das Präsidialamt wieder besetzen: Es übernimmt Sabrina Karli (42) aus Ufhusen. 15.03.2023, 12.49 Uhr

Albert Gisler, Monika Kunz, die neue Präsidentin Sabrina Karli und Markus Iten führen die Sport Union Zentralschweiz in die Zukunft. Bild: Brigitte Senn, Sport Union Schweiz

Die Sport Union Zentralschweiz (SUZS) ist mit 10‘917 Mitgliedern in 59 Vereinen laut eigenen Angaben eine der grössten Sportorganisationen der Zentralschweiz. In den letzten vier Jahren musste sie ohne Präsidentin auskommen. Nun ist dieses Amt wieder besetzt, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch weiter hervorgeht: Die 120 Delegierten wählten an ihrer Versammlung in Gettnau die 42-jährige Turnerin Sabrina Karli (42) aus Ufhusen in dieses Amt. Seit dem Rücktritt von Heidi Buchmann im Jahr 2019 war der Posten nicht mehr besetzt, die Geschäfte wurden interimistisch von Finanzchef Markus Iten geführt.