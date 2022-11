Teure Energie setzt Schneesportgebiete unter Druck

Saisonstart Teure Energie und Inflation setzen Zentralschweizer Schneesportgebiete unter Druck Die Bergbahnen in den Schneesportgebieten der Region haben in Energiegewinnungssysteme und effiziente Antriebe investiert. Gleichzeitig bleibt der Preis für den Schneepass Zentralschweiz auch diese Saison gleich. Die Branche rechnet darum mit tieferen Margen. Alexander von Däniken 24.11.2022, 10.00 Uhr

Die Wintersportgebiete der Region, hier Sörenberg, hoffen diesen Winter nicht nur auf genügend Schnee. Bild: Manuela Jans-Koch (Sörenberg, 8. Januar 2021)

Die Zentralschweizer Wintersportgebiete hingen im übertragenen Sinn schon an einem dickeren Seil: 2022 könnte das wärmste Jahr seit Messbeginn werden, die Energie droht im Winter knapp zu werden, und wegen der Inflation haben die Skifahrerinnen und Snowboarder weniger Geld für ihr Hobby übrig. Trotzdem versprühte der Verband der Transportunternehmungen Zentralschweiz (TUZ) am Donnerstagmorgen Optimismus. Ihm gehören 75 touristisch ausgerichtete Betriebe in 6 Kantonen aus den Bereichen Bahn, Bus, Schiff und Bergbahnen an.

TUZ gibt unter anderem den Schneepass Zentralschweiz heraus, der Zugang zu 15 Skigebieten in der ganzen Region bietet. Und dessen Preis auch im siebten Jahr unverändert bleibt: von 495 Franken für Kinder bis 1130 Franken für Erwachsene, wobei es für Familien Rabatte gibt. Für einzelne Tagespässe und Saisonkarten muss dafür in den meisten Skigebieten mehr bezahlt werden.

Gestiegene Preise für Material und Ersatzteile

Nicht nur auf der Einnahmenseite bläst den Skigebieten ein rauer Wind entgegen, sondern auch auf der Ausgabenseite. Die Energie-, Material- und Ersatzteilbeschaffung ist laut TUZ teurer geworden. Zudem sei in den letzten Jahren viel in Energiegewinnungssysteme, effiziente Antriebe und in zeitgemässes Schneemanagement investiert worden. Unter Schneemanagement wird zum Beispiel der Einsatz von Schneetiefenmessgeräten, die stromlose künstliche Beschneiung oder die Schneelagerung über den Sommer verstanden.

Eine Verkleinerung der Marge für die Unternehmen sei unter diesen Voraussetzungen wohl unausweichlich, betont René Koller, Direktor der Bergbahnen Sörenberg und Präsident von TUZ. Die Mitglieder haben im vergangenen Geschäftsjahr einen Gesamtumsatz im Bereich Personenverkehr von rund 220 Millionen Franken erwirtschaftet und beschäftigen über 3500 Mitarbeitende. Man sei zuversichtlich, dass die Wintersaison im gewohnten Rahmen verlaufen werde. Auf eine allfällige Ausnahmesituation im Bereich Stromversorgung sei die Branche vorbereitet und mit den Behörden und dem Dachverband Seilbahnen Schweiz in Kontakt.