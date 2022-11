Zentralschweizer Bergbahnen: Grüne Lösungen für weissen Winter

Saisonstart Zentralschweizer Bergbahnen wollen mit grünen Lösungen für weissen Winter sorgen Mit modernsten Pistenfahrzeugen, stromlosen Schneekanonen oder neuen Bahnantrieben: Die Zentralschweizer Schneesportgebiete verstärken ihr Engagement für umweltfreundliche Massnahmen. Es gibt aber auch Grenzen, wie der Branchenverband betont. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 24.11.2022, 16.00 Uhr

Sörenberg im Januar 2021: Auf reichlich natürlichen Schnee hoffen die Skigebiete auch für kommende Saison. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Die Aussicht aus dem Konferenzzimmer im Verkehrshaus weckte bei den Betreiberinnen und Betreibern der Zentralschweizer Bergbahnen die Hoffnung auf einen schneereichen Winter. Denn der Pilatus präsentierte sich in weissem Kleid, als der Branchenverband Transportunternehmungen Zentralschweiz (TUZ) in Luzern zur Medienkonferenz lud. Mehr natürlicher Schnee bedeutet weniger Kunstschnee. Dessen Einsatz kann der Bundesrat in einem vierten und letzten Schritt verbieten, sollte es zu einer Energiemangellage kommen. Auch Schliessungen von Bergbahnen sind dann möglich, wie der Bundesrat am Mittwoch bekanntgab.

Die Zentralschweizer Skigebiete gehen derzeit aber eher davon aus, dass eine Energienotlage, wenn überhaupt, eher im kommenden Frühling eintreten wird. Dann ist die Wintersaison – noch in vielen Gebieten wichtiger als der Sommer – bereits vorüber. So oder so wurden die Verantwortlichen der Zentralschweizer Bergbahnen nicht müde zu betonen, dass sie schon länger auf energiesparende Massnahmen setzen. Das spare schliesslich auch Betriebskosten und sei deshalb schon länger im Interesse der Betriebe, sagte TUZ-Geschäftsführer Adrian Bühlmann.

Strom vom Dach und aus dem Wasser

Was konkret unternommen wurde oder geplant ist, zeigen einige Beispiele aus den verschiedenen Skigebieten:

In Destinationen wie etwa Andermatt-Sedrun-Disentis ist ein sogenanntes Snow-Sat-System im Einsatz. Mit diesem kann die Schneetiefe genau vermessen und damit der Schnee dorthin transportiert werden, wo es ihn braucht. Auch praktiziert wird das Snow-Farming; also das Übersömmern von Schnee mit speziellen Abdeckungen.

ist ein sogenanntes Snow-Sat-System im Einsatz. Mit diesem kann die Schneetiefe genau vermessen und damit der Schnee dorthin transportiert werden, wo es ihn braucht. Auch praktiziert wird das Snow-Farming; also das Übersömmern von Schnee mit speziellen Abdeckungen. In Engelberg-Brunni wird seit 2015 auf eine Nachtpisten-Beleuchtung mit LED eingesetzt. Zudem ist für diesen Winter geplant, das Tempo bei Bahnanlagen zu drosseln. Um wie viel, sei je nach Anlage unterschiedlich. Zudem ergebe die Massnahme nur bei geringerem Gästeaufkommen Sinn.

wird seit 2015 auf eine Nachtpisten-Beleuchtung mit LED eingesetzt. Zudem ist für diesen Winter geplant, das Tempo bei Bahnanlagen zu drosseln. Um wie viel, sei je nach Anlage unterschiedlich. Zudem ergebe die Massnahme nur bei geringerem Gästeaufkommen Sinn. In Engelberg-Titlis laufen die Bahnen ausschliesslich mit Strom aus erneuerbarer Wasserkraft. Mit dem geplanten Neubau der Bergstation auf dem Titlis sollen die CO 2 - und Feinstaub-Emissionen um 95 Prozent reduziert werden.

laufen die Bahnen ausschliesslich mit Strom aus erneuerbarer Wasserkraft. Mit dem geplanten Neubau der Bergstation auf dem Titlis sollen die CO - und Feinstaub-Emissionen um 95 Prozent reduziert werden. Klewenalp-Stockhütte liess eine Analyse zur Einsparung des Stromverbrauchs durchführen. Einfache Massnahmen wie eine geringere Anzeigedauer bei elektronischen Infotafeln und Infobildschirmen werden auf den Saisonstart am 17. Dezember bereits umgesetzt.

liess eine Analyse zur Einsparung des Stromverbrauchs durchführen. Einfache Massnahmen wie eine geringere Anzeigedauer bei elektronischen Infotafeln und Infobildschirmen werden auf den Saisonstart am 17. Dezember bereits umgesetzt. Die Sportbahnen Marbachegg bauen demnächst eine neue Bahnsteuerung ein. Zudem werden Pisten etwas schmaler gespurt, was weniger Kunstschnee und weniger Einsätze durch das Pistenfahrzeug benötigt.

bauen demnächst eine neue Bahnsteuerung ein. Zudem werden Pisten etwas schmaler gespurt, was weniger Kunstschnee und weniger Einsätze durch das Pistenfahrzeug benötigt. Die Sportbahnen Melchsee-Frutt nutzen bereits lokal produzierten Wasserstrom und planen nun den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Gondelbahn-Bergstation, womit bis zu fünf Prozent des Strombedarfs gedeckt werden kann.

nutzen bereits lokal produzierten Wasserstrom und planen nun den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Gondelbahn-Bergstation, womit bis zu fünf Prozent des Strombedarfs gedeckt werden kann. Auf der Mörlialp werden jedes Jahr die neusten Pistenfahrzeuge eingesetzt. Dank eines Vertrags mit dem Lieferanten ist hier also immer das ökologischste Fahrzeug auf der Piste.

werden jedes Jahr die neusten Pistenfahrzeuge eingesetzt. Dank eines Vertrags mit dem Lieferanten ist hier also immer das ökologischste Fahrzeug auf der Piste. In der Mythenregion sind wie in anderen Gebieten Beschneiungsanlagen im Einsatz, die keinen Strom benötigen. Im Dezember und Januar wird zudem auf öffentliche Abendfahrten mit der Bahn verzichtet.

sind wie in anderen Gebieten Beschneiungsanlagen im Einsatz, die keinen Strom benötigen. Im Dezember und Januar wird zudem auf öffentliche Abendfahrten mit der Bahn verzichtet. Im Skigebiet Rothenturm-Neusell wird aufgrund der geringen Grösse auf eine bewährte Stromsparmethode gesetzt: Bei sehr schlechtem Wetter und der Erwartung sehr weniger Gäste ist der Lift nicht in Betrieb. In diesem Fall ist die Saisonkarte auch in einem Nachbarskigebiet gültig.

wird aufgrund der geringen Grösse auf eine bewährte Stromsparmethode gesetzt: Bei sehr schlechtem Wetter und der Erwartung sehr weniger Gäste ist der Lift nicht in Betrieb. In diesem Fall ist die Saisonkarte auch in einem Nachbarskigebiet gültig. Die Rigi Bahnen AG haben in diesem Herbst beim Depot und dem Stationsgebäude in Vitznau auf Wärme und Kühlung durch Seewasser umgestellt. Und die im Frühling in Betrieb genommenen Gelenktriebwagen speisen auf Talfahrten die Bremsenergie ins eigene Netz zurück.

haben in diesem Herbst beim Depot und dem Stationsgebäude in Vitznau auf Wärme und Kühlung durch Seewasser umgestellt. Und die im Frühling in Betrieb genommenen Gelenktriebwagen speisen auf Talfahrten die Bremsenergie ins eigene Netz zurück. Auf Sattel-Hochstuckli wird auf eine eigene Photovoltaikanlage und Solarstrom aus der Region gesetzt.

wird auf eine eigene Photovoltaikanlage und Solarstrom aus der Region gesetzt. In Sörenberg sind im Bereich Brienzer Rothorn mehrere Massnahmen geplant; so etwa ein Heizungsersatz in der Bergstation oder eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Talstation.

sind im Bereich Brienzer Rothorn mehrere Massnahmen geplant; so etwa ein Heizungsersatz in der Bergstation oder eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Talstation. Auf dem Stoos wird ähnlich wie auf der Rigi bei der Talfahrt der Bahn Strom erzeugt. Mit diesem wird hier das Brauchwasser für die neue Stoos-Lodge erwärmt. Die Lodge wird am 10. Dezember eröffnet.

Preis für Schneepass-Abo bleibt gleich TUZ gibt unter anderem den Schneepass Zentralschweiz heraus, der Zugang zu 15 Skigebieten in der ganzen Region bietet. Und dessen Preis auch im siebten Jahr unverändert bleibt: von 495 Franken für Kinder bis 1130 Franken für Erwachsene, wobei es für Familien Rabatte gibt. Für einzelne Tagespässe und Saisonkarten muss dafür in den meisten Skigebieten mehr bezahlt werden. Ebenfalls einen Familienrabatt gibt es für den Schneepass-Plus, der gegen einen Aufpreis auch für den Sommer gültig ist. Neu kann in sieben Zentralschweizer Gebieten das Bike kostenlos in der Bahn transportiert werden. Weitere Infos unter schneepasszentralschweiz.ch. (avd)

Zu den Investitionen kommen nun je nach Skigebiet auch höhere Energie- und Materialkosten. Das wird die Margen laut dem Branchenverband schmälern. Die Mitglieder haben im vergangenen Geschäftsjahr einen Gesamtumsatz im Bereich Personenverkehr von rund 220 Millionen Franken erwirtschaftet und beschäftigen über 3500 Mitarbeitende. «Es war eine sehr erfolgreiche Saison», sagte Verbandspräsident René Koller. Mit Blick auf den verschneiten Pilatus fügte Koller, der auch als Direktor der Bergbahnen Sörenberg amtet, hinzu: «Jetzt sind wir optimistisch, dass auch die kommende Saison erfolgreich verlaufen wird. Wir sind auf jeden Fall bereit.»

