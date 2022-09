Sanierung «Wir gehen über die Bücher»: So geht es beim alten Schulhaus in Geuensee weiter Nach einer denkwürdigen Gemeindeversammlung und der Ablehnung eines 4,9-Millionen-Kredits für das alte Schulhaus ist der Gemeinderat von Geuensee gefordert. Die Parteien signalisieren Hilfsbereitschaft. Niels Jost Jetzt kommentieren 20.09.2022, 17.44 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das alte Schulhaus von Geuensee – hier Räumlichkeiten der «Kita plus» – soll trotz Ablehnung des Kredits saniert werden. Bild: Boris Bürgisser (26. August 2022)

Es war weit nach Mitternacht, als Gemeindepräsident Hansruedi Estermann am frühen Dienstagmorgen die Gemeindeversammlung beendete. Zuvor hatten die rund 250 Stimmberechtigten den Sonderkredit von 4,9 Millionen Franken für die Sanierung des alten Schulhauses abgelehnt – in einer teils emotionalen, aber sachlichen Debatte.

«Die Enttäuschung ist da, wir haben viel Herzblut ins Projekt gesteckt», sagt Estermann am Tag danach. «Aber das ist halt Demokratie», fügt der Mitte-Politiker an. Er ist überzeugt: Die Ablehnung des Kredits bedeute nicht gleichzeitig die Ablehnung des Projektes an sich. Denn dieses habe auch viel Zuspruch erhalten. Wie weiter also? «Wir gehen über die Bücher», sagt Estermann.

Der Gemeinderat werde das Vorgehen an seiner Sitzung von Donnerstag besprechen, aber wohl nicht abschliessend festlegen können. «Das braucht Zeit», so Estermann. Daher möchte er sich nicht auf mögliche Varianten festlegen, etwa auf ein abgespecktes Projekt ohne Ausbau des Dachgeschosses.

Abklären müsse man zudem, wie viel vom Planungskredit von 130'000 Franken noch übrig sei. Nicht auszuschliessen sei, dass ein neuer Planungskredit beantragt werden müsse. Denn für Estermann ist klar:

Gemeindepräsident Hansruedi Estermann. Bild: PD

«Das alte Schulhaus muss saniert werden, egal, wie es künftig genutzt wird.»

Das Projekt werde dannzumal Teil der Immobilienstrategie. Diese wolle man der Gemeindeversammlung im Dezember vorlegen. Dann sollte auch klar sein, was mit der heutigen Verwaltung in der Chäppelimatt geschehe.

Verbesserungen bei vier Punkten gefordert

Für den weiteren Prozess dürfte der Gemeindepräsident neben seiner eigenen Partei auf die Unterstützung der anderen Ortsparteien zählen. Diese interpretieren das Resultat von Montagabend ähnlich. So blicke FDP-Präsident Paul Furrer mit gemischten Gefühlen zurück. Er bedauere es, dass sein Rückweisungsantrag keine Mehrheit fand. Denn:

«Das Projekt ist nicht grundsätzlich schlecht, es muss jedoch fein überarbeitet werden. Wäre das Geschäft zurückgewiesen worden, hätte der Gemeinderat die nötige Zeit dafür erhalten.»

Furrer hatte schon während der Versammlung vier Punkte erwähnt, bei denen er Verbesserungspotenzial ortet. Erstens soll sich der Gemeinderat entscheiden, ob er die vier Wohnungen in der Chäppelimatt vermieten oder verkaufen möchte. Auch bei möglichen Zuschüssen von Denkmalschutz oder Stiftungen wünscht sich Furrer – zweitens – eine genaue Schätzung.

Drittens soll nicht eine einzige fixfertige Variante präsentiert werden, sondern mindestens eine Alternative, «beispielsweise ohne Ausbau des Dachgeschosses», so Furrer. Viertens müsse Klarheit herrschen über die Anschlusslösungen für die «Kita plus» und die Musikschule als aktuelle Mieterinnen des alten Schulhauses. Furrer bilanziert: «Wir brauchen mehr Klarheiten.»

Derweil spricht Adi Schweizer von einer «verpassten Chance». Der SP-Präsident kritisiert, dass Fragen, die am Montagabend gestellt worden seien, nicht im Vornhinein an den Tagen der offenen Tür oder beim öffentlichen Gespräch mit dem Gemeinderat geklärt worden seien. Schweizer sagt:

«Ich finde es schade, dass die Plattform der Gemeindeversammlung missbraucht worden ist, um Stimmung gegen das Projekt zu machen.»

Den Beschluss der Bevölkerung akzeptiere er natürlich. Zum weiteren Vorgehen sagt Schweizer: «Das Projekt muss zurück auf Feld 1.» Auch er würde es begrüssen, wenn der Gemeinderat mehr Klarheit schaffen könnte, etwa bezüglich Chäppelimatt oder möglicher Zuschüsse. Schweizer sagt aber auch: «Das Geld, das wir nun zusätzlich in die Projektierung investieren müssen, hätten wir besser für andere Infrastrukturprojekte einsetzen können.» Die SVP war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen