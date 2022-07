Fabienne Immoos stellt im Museum Sankturbanhof in Sursee aus

Sankturbanhof Sursee Fabienne Immoos bringt schiefe Kabinetträume ins künstlerische Lot Die junge Luzernerin Fabienne Immoos bringt die schiefen Kabinetträume im Sankturbanhof mit ihrem konzeptuellen Kunstschaffen ins «Lot». Gestern, Freitagabend, wurde die Ausstellung eröffnet. Hannes Bucher 01.07.2022, 18.35 Uhr

Künstlerin Fabienne Immoos (links) und Kuratorin Barbara Ruf in der Ausstellung. Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 1. Juli 2022)

Da sind die schiefen Wände, die verzogenen Winkel und die abfallenden Böden in den historischen Kabinetträumen im Surseer Sankturbanhof. Und da ist die Luzerner Künstlerin Fabienne Immoos, die sich dieser Räume annimmt. Sie setzt sich mit dem Gegebenen auseinander und bringt die Räume mit ihrem konzeptuellen Kunstschaffen in Symbiose. Dabei integriert sie das eine ins andere, führt zusammen und schafft ein überraschendes und stimmiges neues Ganzes.

Vier Räume sind es, die von Immoos zurückhaltend, respektvoll und bescheiden «bearbeitet» oder vielmehr interpretiert werden. Es zeigte sich am Freitagabend bei der Vernissage: Die Ausstellung «Im Kabinett: Fabienne Immoos» bedingt von Besucherinnen und Besuchern, dass sie Zeit für Beschaulichkeit haben und aufmerksam sind. Ein «Sich-darauf-Einlassen» ist angesagt.

Dies betonten auch Kuratorin Barbara Ruf und die anwesende Künstlerin, welche die Vernissagebesucher durch das «Kabinett» führten. Auch eine Erkenntnis: Die Ausstellung lässt Raum für vielseitige Interpretationen; sie gibt viel Anlass zum Philosophieren und auch mal zum Spekulieren.

Am Anfang waren die schiefen Wände

Nein, das Wort war nicht «am Anfang». Zu Beginn waren die besagten schiefen Wände, die verzogenen Winkel, aber das «Wort», die Sprache haben eine prominente Bedeutung im Schaffen der 33-jährigen Luzernerin. So ist auch die Betitelung eines Werkes mit ein Schlüssel zu seinem Verständnis. «Future memory lanes» heisst das erste Werk. Es empfängt die Besuchenden gleich zu Beginn beim Treppenabsatz.

Anders als die drei folgenden Werke ist dieses hier nicht ortsbezogen kreiert; es ruhe vielmehr in «einer Kiste im Atelier», sagt Immoos. Auf A5-Papier untersucht die Künstlerin dabei «potenzielle Versuchsanordnungen von zweidimensionalen Linien im Raum». Die feine, serielle Arbeit nimmt «frei vom System» Raum auf und lässt unter anderem auch ein überraschendes Spiel von Licht und Schatten entstehen.

Eine «unmögliche Aufgabe» und in der Folge auch keine «Lösung» zeigt sich in der Videoinstallation «a shadow in search for its origin». Da ist eine rechteckige Glasplatte, davon ausgehend bewegt sich ein schwarzes Viereck innerhalb einer hellen Projektionsfläche. Realität und Fiktion geben sich ein Stelldichein. Die Arbeit ist der räumlichen Situation vor Ort angepasst. Die deckungsgleichen Vierecke der Glasplatte und des Schattens nehmen exakt die Grösse der einzelnen Fensterscheiben des Raumes auf.

Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 1. Juli 2022)

Künstlerin hat «grosse Raumliebe»

Das Auge, aber auch ein aufmerksames Ohr sind gefragt in der Videoarbeit «Raumscan». Dabei widerspiegelt ein schwarzer Bildschirm am Boden in Weiss den Grundriss dieses Kabinettraumes. Die Videoarbeit ist überaus verknappt; durch fragmentarische Gedanken, Wortfetzen, Ortsbezüge angereichert. Und nein, der Sound, den das Ohr wahrnimmt, ist nicht irgendein Rauschen, vielmehr hat Fabienne Immoos das «akustische Innenleben» des Raumes bewusst miteinbezogen. Wer Ohren hat, zu hören, der hört es.

Da ist noch der schlanke Plexiglasquader im Gang. Er zeigt in Schlichtheit die aufmerksame Vorgehensweise, das «Sich-Einlassen» der Künstlerin auf die Gegebenheiten in den historischen Räumen. «Turm, Graben, Becken» sind Begriffe, welche Kuratorin und Künstlerin für diesen Raum und die Installation verwenden. Auch «Ortsbezogenheit» und «Speicher».

Ein Stock tiefer ist schliesslich die einstige Kornschütte. Dies ist der Künstlerin nicht entgangen. «Raum» – dieses Wort hat es Immoos besonders angetan. «Ja, ich habe eine grosse Raumliebe», sagt sie. So gesehen ist die Ausstellung auch eine «Ode an die Räume vor Ort».