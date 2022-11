Eliane Müller kritisiert Sascha Ruefer: «Was ist los mit dir?»

«Sascheli» «Was ist los mit dir?» So kritisiert Eliane ihren Sascha nach dessen Nati-Einsätzen Er ist der Mann aus Schenkon, der die Spiele der Schweizer Nati kommentiert: Sascha Ruefer sagt, was er von seiner Eliane nach seinen Kommentator-Einsätzen zu hören bekommt. 21.11.2022, 17.00 Uhr

Eliane Müller und Sascha Ruefer sind ein Paar seit Anfang 2022.

Sie sind das neue Promi-Traumpaar der Schweiz: Die Luzerner Musikerin Eliane Müller (32) und Fussball-Kommentator Sascha Ruefer (50), die zusammen in Schenkon wohnen; von der Leserschaft der «Luzerner Zeitung» in einer Abstimmung kürzlich auf den Päärlinamen «Sascheli» getauft. Ihr Liebesglück scheint die beiden auch beruflich zu befruchten. So verriet Sascha Ruefer in einem Interview mit dem «TV-Star», wie konstruktiv Eliane ihn nach seinen Einsätzen als Kommentator der Fussball-Nati kritisiert.