Schenkon 16-jähriger Radfahrer kollidiert mit Lieferwagen – Rega fliegt ihn ins Spital Auf dem Hofstetterweg in Schenkon kollidierte am Dienstagmorgen ein 16-jähriger Radfahrer mit einem Lieferwagen. Der Radfahrer zog sich erhebliche Verletzungen zu und wurde durch die Rega in ein Spital geflogen. 18.10.2022, 15.12 Uhr

In Schenkon ereignete sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Lieferwagen. Der besagte Radfahrer war um 7.45 Uhr auf dem Hofstetterweg in Richtung Kantonsstrasse unterwegs. Bei der Einmündung in die Kantonsstrasse kollidierte er mit einem von links in Richtung Geuensee fahrenden Lieferwagen. Dies schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.