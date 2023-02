Schenkon: Ist der Neubau des Schulhauses unverhältnismässig?

Schenkon Bauexperte bezeichnet Neubau das Schulhauses als unverhältnismässig Ein ehemaliger Projekt- und Bauleiter aus Schenkon kritisiert das geplante Schulhausprojekt. Er will das alte Schulhaus erhalten und zusätzlich einen kleineren Neubau realisieren. Der Gemeinderat winkt ab. Jonas Hess Jetzt kommentieren 24.02.2023, 05.00 Uhr

Das neue Schulhaus soll 27,6 Millionen Franken kosten. Visualisierung: PD

Das Schulhaus Grundhof soll abgerissen und am selben Standort für 27,6 Millionen neu gebaut werden. Dadurch wird mehr Schulraum für die wachsende Schenkoner Bevölkerung geschaffen. Wie Bildungsvorsteher Raphael Wyss (FDP) kürzlich gegenüber dieser Zeitung sagte, entspricht das Gebäude ohnehin nicht mehr den heutigen Anforderungen. Dazu gehören neben der Wärmetechnik auch die Sanitär- und Elektroinstallationen. Zudem sei das Schulhaus weder behindertengerecht noch schadstofffrei. Die Gemeinde Schenkon macht basierend auf einer Machbarkeitsstudie vom Mai 2021 deutlich: Ein Neubau ist unumgänglich.

Dem widerspricht der Schenkoner Peter Birrer. Der 70-Jährige war während 40 Jahren im Hochbau als Projekt- und Bauleiter tätig. Seit 1989 wohnt er in seiner Gemeinde. «Ich äussere mich sonst selten zur Gemeindepolitik, in diesem Fall konnte ich aber nicht anders.» Dass der Gemeinderat das 40 Jahre alte Schulhaus bis auf den Rohbau abreissen und neu bauen will, leuchtet ihm nicht ein. «Ich bezweifle, dass der Zustand des heutigen Gebäudes so schlecht ist, um dies zu rechtfertigen.»

Zustandsbericht rechnete mit deutlich tieferen Kosten

Birrer beruft sich auf einen Zustandsbericht zum Schulhaus Grundhof aus dem Jahr 2013, den er bei der Gemeinde auf Anfrage einsehen konnte. «Darin steht, dass das Gebäude dem Alter entsprechend in einem guten Zustand ist, und die Instandhaltung mit üblichen Sanierungen ermöglicht werden kann.» Er zeigt eine Kopie der erwähnten Stelle im Bericht. Zu den «üblichen Sanierungen» zählen demnach Bodenbeläge, Fenster, Elektroinstallationen, Heizung oder Sanitäranlagen.

Birrer ist überzeugt: «Die nötigen Sanierungen verlangen nicht nach einem Abbruch des Gebäudes.» Auch den Fakt, dass das Gebäude nicht behindertengerecht ist, wischt er vom Tisch. «Das kann man mit einem Lift lösen.»

Separater Neubau

Aufgrund dieser Ausgangslage schlägt der pensionierte Bauleiter vor, den zusätzlichen Schulraum mit einem separaten Neubau zu schaffen. Seine Logik: «Wenn weniger Klassenzimmer gebaut werden müssen, wird es günstiger.» Damit falle auch ein teures Provisorium für den Unterricht weg.

Da auch für ihn nachvollziehbar sei, dass eine Aufstockung oder Erweiterung des alten Schulhauses schwierig ist, würde er bei der Suche nach geeignetem Land für den Neubau gerne mithelfen, so Peter Birrer. «Ich bin sicher, dass in der näheren Umgebung geeignetes Land zu finden ist.»

Diese Bedenken und Vorschläge wollte Peter Birrer als offenen Brief im Schenkoner Gemeindeblatt «Kontakt» publizieren. Das sei ihm aber verweigert worden. Er zeigt ein Schreiben der Gemeinde, die ihre Absage damit begründet, dass «auf persönliche Statements von einzelnen Bürgern im Behördenblatt explizit verzichtet wird». Peter Birrer ärgert sich, weil er überzeugt ist, keine Einzelstimme zu sein. «Ich habe mit mehreren Personen aus den Parteien und dem Gewerbe gesprochen, die diesen Neubau auch unverhältnismässig finden, öffentlich aber nicht Stellung beziehen wollen.»

Gemeinde will Boden sparen

Nicht bestätigen kann dies Bildungsvorsteher Raphael Wyss: «Weder von Parteien, an Versammlungen oder von der Controlling- und Baukommission haben wir Kritik am Projekt erhalten. Herr Birrer kam als Einziger auf uns zu.» Die Begründung der Gemeinde, warum Birrer seine Meinung im Gemeindeblatt nicht äussern konnte, bestätigt Wyss. «Wir haben ihm vorgeschlagen, sein Anliegen über eine Partei bei uns publizieren zu lassen.»

Die grundsätzliche Kritik, dass die Gemeinde mit dem Neubau unverhältnismässig handelt, lässt Wyss nicht gelten. «Wir haben sechs Jahre lang diverse Varianten geprüft, natürlich stand dabei auch immer wieder die Frage im Raum, ob sich eine Sanierung lohnt.» Man sei zum Schluss gekommen, dass damit nur der Stand von 1970 erhalten werden könne. «So bestünde keine Möglichkeit, das Gebäude energetisch oder lüftungstechnisch den heutigen Anforderungen entsprechend zu sanieren.» Wyss geht noch einen Schritt weiter: «Weil das Haus auch den heutigen feuerpolizeilichen Vorgaben nicht genügt, wäre ein funktioneller Betrieb gar nicht möglich.»

Die Variante mit einem zusätzlichen Neubau an anderer Stelle hat die Gemeinde gemäss Wyss nicht rechnen lassen. «Wir haben entschieden, haushälterisch mit dem Boden umzugehen.» Aus diesem Grund könne er auch nicht sagen, ob eine solche Variante insgesamt günstiger ausfallen würde, so der Bildungsvorsteher.

Hinweis Am 28. Februar findet eine Orientierungsversammlung zum Neubau des Schulhauses im Begegnungszentrum in Schenkon statt, die Abstimmung zum Sonderkredit ist am 12. März.