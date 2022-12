Schenkon Einziger Bancomat im Dorf bleibt nach Sprengung geschlossen – Gemeinderat sauer Der einzige Bancomat in Schenkon wurde im Sommer ausgeraubt. Nun ist klar: Er bleibt geschlossen. Die Bank begründet dies mit weniger Bargeldbezügen – das ist aber nur die halbe Wahrheit. Jonas Hess Jetzt kommentieren 29.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein gesprengter Bancomat. Bild: Keystone

«Der Bancomat bei Coop wird nicht ersetzt.» Das teilt die Gemeinde Schenkon im aktuellen Infoblatt mit. «Aufgrund der jüngsten Ereignisse» habe keine Bank Interesse gezeigt, den Bancomaten zu ersetzen.

Mit den «jüngsten Ereignissen» ist die Sprengung des Bancomaten im Juli dieses Jahres gemeint. Seitdem ist der Geldautomat geschlossen. Dass dies nun so bleiben soll, stösst Gemeinderat Rolf Bossart (SVP) sauer auf. «Wir möchten natürlich weiterhin einen Bancomaten in unserem Dorf und sind daher nicht erfreut», sagt der Vizepräsident auf Anfrage. Zwar könne man die Begründung, dass immer weniger Bargeld abgehoben werde und sich der Betrieb deshalb nicht mehr lohne, verstehen, aber:

«Kundenfreundlich ist das überhaupt nicht.»

Bossart versteht zudem nicht, warum Coop oder andere Detaillisten kein Interesse am weiteren Betrieb des Bancomaten haben. «Der Standort liegt an einer viel befahrenen Einkaufsstrasse und der Coop daneben läuft sehr gut.» Aus diesen Gründen müsse es doch möglich sein, dass der Detailhändler Hand bietet.

Bargeld an der Coop-Kasse

Ob Coop aktiv wird, lässt der Detaillist auf Anfrage offen. Gemäss einem Mediensprecher könne man dazu aktuell keine Auskünfte erteilen. Auf die Frage, ob Coop kein Interesse an einem Bancomaten in unmittelbarer Nähe zur Filiale in Schenkon habe, sagt der Mediensprecher: «Ab einem Einkaufswert von über zehn Franken ermöglicht Coop ihren Kundinnen und Kunden den Bargeldbezug direkt an der bedienten Supermarktkasse. Dieses Angebot gilt auch im Coop-Supermarkt in Schenkon.»

Auch die Bank Cler, die den geschlossenen Bancomaten zuvor betrieben hat, verweist auf den Bargeldbezug, der an jeder Coop-Kasse möglich sei. Kommunikationsleiterin Natalie Waltmann versichert, dass man sich verpflichtet fühle, «einen guten Service über die ganze Schweiz verteilt» zu bieten. «Deshalb haben wir unseren Kundinnen und Kunden nach dem Rückbau der Bancomaten eine Verbesserung für den Bargeldbezug ermöglicht.» Aber: Neben der Voraussetzung, für mindestens zehn Franken einzukaufen, ist der Bargeldbezug gemäss Waltmann auf maximal 300 Franken beschränkt.

Überfälle führen zu vermehrten Schliessungen

Als Grund für die Schliessung des Bancomaten gibt Waltmann das rückgängige Bedürfnis nach Bezahlungen mit Bargeld an. «Die Bargeldbezüge haben in den letzten Jahren stark abgenommen, weshalb wir entschieden haben, die grosse Mehrheit der Bancomaten abzubauen.» Von Automaten an fremden Standorten habe man sich daher getrennt und biete sie nur noch bei eigenen Geschäftsstellen an.

Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Gemäss Recherchen unserer Zeitung stehen die Schliessungen in direktem Zusammenhang mit den gehäuften Bancomatensprengungen. Die Bank Cler ist dabei besonders häufig betroffen, weil ihr Bancomatennetz veraltet ist. Nach einem Überfall werden die Geräte oft aufgegeben. Betroffen sind vor allem Bancomaten in Coop-Filialen wie jener in Schenkon.

Erneute Gespräche mit Coop?

So oder so ist die Situation für Schenkon bitter. Im Vergleich zu anderen Gemeinden ohne Bancomat sticht das Dorf mit derzeit über 3000 Einwohnern als grösste Ortschaft heraus (siehe Box). Gleichzeitig können kleinere Gemeinden wie Knutwil oder Eich diese Dienstleistung nach wie vor bieten. Dies wegen des dichten Netzes der Raiffeisen- und Kantonalbank-Automaten in ländlichen Gebieten.

In diesen 15 Luzerner Gemeinden gibt es keine Bancomaten Alberswil, Altishofen, Egolzwil, Ermensee, Fischbach, Gisikon, Greppen, Honau, Mauensee, Meierskappel, Roggliswil, Romoos, Schongau, Schenkon und Wikon. (lur)

Gemäss Rolf Bossart hat Schenkon mit den Banken bisher nicht Kontakt aufgenommen. Er stellt aber einen erneuten Versuch mit Coop in Aussicht: «Bei den anstehenden Gesprächen über den Umbau der Filiale werden wir das Gespräch nochmals aufnehmen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen