Schenkon Neubau vom Schulhaus Grundhof kommt vor das Volk In Schenkon kommt der Neubau des Schulhauses Grundhof an die Urne. Zur Abstimmung steht ein Sonderkredit von 27,6 Millionen Franken. Nuria Steiner Jetzt kommentieren 10.02.2023, 05.00 Uhr

So könnte das Schulhaus dereinst aussehen. Visualisierung: PD

In Schenkon soll ein neues Schulhaus gebaut werden. Am 12. März 2023 stimmt die Bevölkerung an der Urne darüber ab. «Mit dem Neubau erhält Schenkon ein flexibles und nachhaltiges Schulhaus», sagt Bildungsvorsteher Raphael Wyss (FDP) auf Anfrage. Es biete nicht nur neue Räumlichkeiten für die Schule, sondern auch anderen Nutzerinnen und Nutzern, etwa den Vereinen. Zur Abstimmung steht ein Sonderkredit in der Höhe von 27,6 Millionen Franken. Wird dieser angenommen, wird das bestehende Schulhaus rückgebaut und am selben Ort ein Neues errichtet. Der Baustart ist für Frühling 2024 vorgesehen, 2026 soll das neue Gebäude bezugsbereit sein.