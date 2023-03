Schenkon Restaurant OX’n will bessere Arbeitsbedingungen schaffen und führt die 4-Tage-Woche ein Das Fine-Dining-Restaurant OX’n in Schenkon wagt den Schritt zur 4-Tage-Woche. Eine Umsatzeinbusse erwartet das Leiterteam trotz gleichbleibendem Lohn nicht. Susanne Balli Jetzt kommentieren 27.03.2023, 05.00 Uhr

Mit der 4-Tage-Woche soll der Job im Restaurant attraktiver werden. Bild: Nadia Schärli (Schenkon, 24. 3. 2023)

Im Kampf gegen den Fachkräftemangel führen immer mehr Restaurants die 4-Tage-Woche ein. Der Job im Service und in der Restaurantküche soll damit attraktiver und das Personal bei Laune gehalten werden. Der Trend dazu startete vor allem in städtischen Gastrobetrieben. Nun hat sich mit dem «OX’n» in Schenkon auch ein Restaurant auf der Luzerner Landschaft zu diesem Schritt entschlossen.

Der «OX’n» bietet seit rund fünfeinhalb Jahren gehobene Gastronomie unter der Leitung von Katharina Rensing (Leiterin Restauration und Sommelière), ihrem Mann Sebastian Rensing (Küchenchef) sowie dessen Bruder Samuel Rensing (Finanzen). Ab dem 3. April hat der «OX'n» noch von Mittwoch bis Samstag geöffnet, von Sonntag bis Dienstag ist er geschlossen. Dafür wird das Restaurant am Samstag bereits um 11 Uhr durchgehend bis 23.30 Uhr offen haben.

Sebastian und Katharina Rensing. Bild: Olivia Pulver

«Wir möchten mit der 4-Tage-Woche auf dem Arbeitsmarkt attraktiver werden und unser gutes Personal behalten», sagt Katharina Rensing. Im Team komme das Vorhaben der 4-Tage-Woche sehr gut an, «weil sich das einfach positiv auf die Lebensqualität auswirkt». Die Restaurantleiterin spricht von einem Schritt, der mutig für alle sei. «Wir wagen es jetzt, denn wir liebäugeln schon länger damit und haben uns auch bei Gastronomen umgehört, welche die 4-Tage-Woche bereits eingeführt haben. Es sind alle happy damit.» Spannend sei, dass es bei diesen zu keinen Einbussen gekommen sei. Und da der Dienstag im «OX’n» bisher nicht besonders gut gelaufen sei, «werden wir mit dem verlängerten Samstag Umsatzeinbussen hoffentlich abfedern können».

Null Bewerbungen auf Stellenausschreibungen

Rensing erhofft sich dank attraktiverer Arbeitszeiten, künftig mehr Chancen zu haben, Mitarbeitende zu finden. Derzeit gibt es im «OX'n» zehn 100-Prozent-Stellen. Diese reichen gerade so knapp. Rensing sagt: «Wir bräuchten eigentlich noch mehr Personal, doch dieses zu finden, war schon von Beginn an schwierig. Seit der Coronapandemie ist es praktisch unmöglich.» Auf Stellenausschreibungen gebe es derzeit keine Bewerbungen. Leider würden Jobs im Gastrobereich von vielen nicht wirklich als Traumjob angesehen. Die Ansprüche der Arbeitnehmenden seien berechtigt. «Wir möchten die Leute begeistern für unsere Arbeit und zeigen, dass es auch anders geht», sagt sie.

Blick in den «OX’n», im Hintergrund die Küche. Bild: Nadia Schärli (Schenkon, 24. 3. 2023)

Noch ein anderer Umstand soll mit der 4-Tage-Woche ändern. «Speziell unser Küchenteam machte bisher praktisch immer Überstunden. Künftig soll es halt ein 100-Prozent-Pensum sein und nicht drüber», so Rensing. Obwohl der «OX’n» künftig nur noch vier Tage pro Woche offen ist, erhalten die Angestellten den vollen Lohn.

Mehr Zeit für Details

Laut Rensing wird insbesondere der Samstag mit den neuen Öffnungszeiten ab 11 Uhr ein langer Arbeitstag. Da sei für die Mitarbeitenden mindestens eine Stunde Pause vorgeschrieben. An den restlichen drei Tagen verändern sich die Öffnungszeiten des Restaurants nicht. Insgesamt werde es im Service etwas weniger Arbeitsstunden geben. «Wir wollen dafür mehr Zeit in die Vorbereitung und in die Details investieren, um unseren Service noch mehr aufzuwerten», erklärt Rensing. Sei dies zum Beispiel mit dem Gestalten von neuen Menü-Kärtchen oder durch die intensivere Pflege und Investition in den Weinkeller.

