Schienenverkehr Tests in Nottwil zeigen: Neuartiges Schienenpolster reduziert Bahnlärm Ein neu entwickelter Bestandteil des Schienensystems soll die Fahrbahn schonen und Lärm mindern. Die Resultate stimmen die Forschenden zuversichtlich. Reto Bieri Jetzt kommentieren 11.10.2022, 11.30 Uhr

Wer nahe an einer Bahnstrecke wohnt, muss viel Lärm aushalten. Um die Belastung erträglicher zu machen, haben Forschende einen unscheinbaren Bestandteil des Schienensystems neu konzipiert, die sogenannten «Rail Pads». Diese stecken, ähnlich einem Polster, zwischen den Schienen und den Betonschwellen und dienen dazu, den Schotter-Fahrweg zu schonen.

Aufwendige Messkampagne: Fachleute der Empa und der SBB an den Gleisen nahe dem Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil. Bild: Beat Geyer / Empa

Die flachen, schwarzen Pads bestehen in der Regel aus hartem Kunststoff. Ein weicheres Material würde den Fahrweg zwar besser schonen, doch nähme die Lärmbelastung zu, heisst es in einer Mitteilung. Um dieses «verzwickte Problem» zu lösen und eine leisere Alternative zu schaffen, habe ein Forschungsteam in den vergangenen Jahren im Auftrag der Bundesämter für Umwelt und für Verkehr in Zusammenarbeit mit den SBB neuartige Rail Pads entwickelt. Beteiligt sind die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa), die Hochschule Yverdon sowie die ETH in Lausanne.

Prinzip «harte Schale, weicher Kern»

Die Forschenden sind dabei nach dem Prinzip «harte Schale, weicher Kern» vorgegangen. Die äussere Hülle bestehe weiterhin aus hartem Kunststoff, der Kern hingegen aus einem weichen Material, heisst es in der Mitteilung weiter. Dessen Dämpfung haben die Forschenden auf den Frequenzbereich von etwa 500 bis 2000 Hertz abgestimmt. In diesem seien Schwingungen besonders geräuschintensiv.

Messgeräte im Gleisbett: Um die Sensoren zu installieren, wurde der Zugverkehr auf den Gleisen zeitweise gestoppt. Bild: Beat Geyer / Empa

Nach der Entwicklung am Computer und Tests im Labor haben die Forschenden erste Prototypen herstellen lassen und diese im vergangenen März in der Praxis getestet. Der Versuchsort war ein rund 100 Meter langer Gleisabschnitt in Nottwil. Die Strecke habe man ausgesucht, weil sie einfach begehbar und gerade sei. Zudem gebe es wenig Reflexionen von Gebäuden und Bäumen in der Nähe, sagt Empa-Forscher Bart Van Damme auf Anfrage:

«Die Strecke wurde fürs Einbauen der Pads über Nacht einige Stunden gesperrt. Die Messungen wurden während des normalen Betriebs durchgeführt.»

Empa-Forscher Bart Van Damme mit einem neuartigen Rail Pad. Screenshot: Empa

Laut Van Damme sind die Resultate positiv ausgefallen. Die neuartigen Pads würden sowohl den Zuglärm sowie die Schwingungen spürbar dämpfen. Allerdings ist der Unterschied nicht sehr gross. «Wir haben eine kleine Lärmreduktion von 0,7 Dezibel beim normalen Betrieb gemessen», sagt Van Damme. Das Ziel des Projekts sei aber nicht eine möglichst grosse Lärmreduktion gewesen. «Wir wollten vor allem zeigen, dass wir weichere Pads machen können, die trotzdem nicht lauter sind, was bis jetzt immer der Fall war.» Die Forschenden seien optimistisch, dass die neuartigen Bauteile in der Praxis zum Einsatz kommen werden.

Auch das Bundesamt für Umwelt (Bafu) beurteilt auf Anfrage das Lärmreduktionspotenzial als «vergleichsweise gering». Es bestehe aber die Absicht, den Bahnoberbau lärmtechnisch gesamthaft zu optimieren (siehe Box). «Darin sehen wir ein Reduktionspotenzial von bis zu fünf Dezibel. Damit könnten neue Lärmschutzwände trotz zukünftigem Mehrverkehr eingespart werden», schreibt das Bafu. Die neuen Zwischenlagen würden zudem den Schotter schonen, was weniger Unterhalt nötig macht und die Kosten senkt.

Neues Fahrbahnlabor erforscht Lärmreduktion Auf einem einen Kilometer langen Streckenabschnitt zwischen Sempach und Rothenburg haben Bund, SBB und weitere Partner seit dem Frühjahr 2022 ein sogenanntes Fahrbahnlabor eingerichtet. Seit Juni sei es «voll funktionsbereit», schreibt das Bundesamt für Umwelt (Bafu) auf Anfrage. Es umfasse sieben Messquerschnitte mit Messungen zu Lärm, Beschleunigungen von Schienen, Schwellen und Schotter sowie zu Erschütterungen. Erfasst werden auch Wetterdaten sowie die Typen der durchfahrenden Züge und deren Geschwindigkeit. «Damit das Lärmminderungspotenzial beim Oberbau ausgereizt werden kann, ist es nötig, die verschiedenen Komponenten (Schiene, Rail Pad, Schwelle, Schwellenbesohlung, Schotter) optimal aufeinander abzustimmen.» Dazu seien computerbasierte Modelle nötig. Die Grundlagendaten für diese Modelle werden im Fahrbahnlabor erhoben. Der Streckenabschnitt Nottwil ist laut Bafu nicht Teil des Fahrbahnlabors, die Messungen der Empa zum Rail Pad seien zufälligerweise in der Nähe erfolgt.

