Schlacht bei Sempach Gedenkfeier im Zeichen des Ukraine-Kriegs – Nationalratspräsidentin Irène Kälin ruft die Schweiz dazu auf, nicht wegzuschauen Die Gedenkfeier für die Schlacht bei Sempach konnte dieses Jahr wieder mit der Bevölkerung begangen werden. Das schöne Wetter sowie der Auftritt der höchsten Schweizerin lockten zahlreiche Besucherinnen und Besucher ins Städtli. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 03.07.2022, 16.33 Uhr

Die Politprominenz beim Spaziergang durch das Städtli (im gelben Kleid Nationalratspräsidentin Irène Kälin, zweiter von links der Luzerner Regierungspräsident Guido Graf). Bild: Manuela Jans-Koch (Sempach, 3. Juli 2022)

Gedenkt Sempach der Schlacht von 1386, kommt alles mit Rang und Namen ins Städtli. Zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Pandemie konnte die Gedenkfeier heuer wieder mit der Bevölkerung und ohne Einschränkungen durchgeführt werden. Entsprechend gut war die Stimmung am frühen Morgen, als der Bevölkerung im Städtli Kaffee und Zmorge ausgehändigt wurde.

Bei schönstem Wetter trafen nach und nach die Ehrengäste ein. Neben dem Gesamtregierungsrat liess sich auch der in Oberkirch wohnhafte Armeechef Thomas Süssli die Gedenkfeier nicht entgehen, so wie auch die zahlreich erschienene Politprominenz aus Stände-, National- und Kantonsrat. Auch eine Delegation der Schweizergarde fand den Weg ins Sempacher Städtli. Gespannt erwartet wurde aber vor allem die höchste Schweizerin. Nationalratspräsidentin Irène Kälin reiste mit ihrer Familie an den Sempachersee.

Gemischte Gefühle bei Irène Kälin

Kälin war eingeladen, in der Kirche St. Stefan die Festrede zu halten. Die Nationalratspräsidentin, die im April mit ihrer Reise in die Ukraine viel Aufsehen erregt hatte, thematisierte wie bereits ihre Vorredner den Krieg in Europa. Angesichts des Blutvergiessens in der Ukraine habe sie gemischte Gefühle, in Sempach einer blutigen Schlacht zu gedenken, so Kälin. Die Grünen-Politikerin sagte aber auch: «Zweifelsohne ist die Schlacht bei Sempach wichtig für unser Land.»

Die Haltung der Menschen in der Ukraine habe sie tief beeindruckt. «Tief beeindruckt bin ich auch davon, wie die Schweiz die Flüchtlinge aufnimmt», sagte die höchste Schweizerin. «Diese Solidarität soll den Krieg überdauern.»

Irène Kälin während ihrer Rede in der Kirche St. Stefan. Bild: Manuela Jans-Koch (Sempach, 3. Juli 2022)

Kälin sprach in ihrer Rede auch die aktuelle Neutralitätsdebatte an. «Kann die Schweiz neutral bleiben?», fragte sie, um gleich die Antwort zu geben:

«Ja, aber das heisst nicht wegzuschauen.»

Die Schweiz müsse sich für ihre Werte wie Menschenrechte und Demokratie einsetzen. Für ihre Rede erntete die Nationalratspräsidentin lang anhaltenden Applaus in der vollen Kirche.

Grafs Appell an die Solidarität

Auch der frisch gekürte Luzerner Regierungspräsident Guido Graf (Mitte) plädierte in seinem Redebeitrag für eine aktive Neutralität. «Der Neutralitätsbegriff soll weiter gefasst werden. Neutralität bedeutet nicht, wegzuschauen und nichts zu tun.» Es sei wichtig, dass sich die Schweiz dieser Diskussion stelle, so Graf.

Der Gesundheits- und Sozialdirektor stellte zudem sein Motto für das Präsidialjahr ins Zentrum seiner Rede: Solidarität ist Zukunft. So rief Graf dazu auf, den Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen:

Guido Graf spricht zu den Sempacherinnen und Sempachern. Bild: Manuela Jans-Koch (Sempach, 3. Juli 2022)

«Wir sind alle gefordert, unseren Mitmenschen mit Empathie und Solidarität zu begegnen.»

Solidarität sei auch bei Corona ein wichtiger Aspekt. «Die Massnahmen wurden nicht von allen solidarisch mitgetragen», sagte Graf. Es gelte nun, die Gräben in der Gesellschaft wieder zuzuschütten. «Ein friedliches Miteinander ist die Grundlage unserer Demokratie», so Graf. «Unsere Gesellschaft funktioniert nur, wenn wir füreinander da sind.»

Begleitet von einem ökumenischen Gottesdienst fand die Gedenkfeier in einem würdigen Rahmen statt. Nach dem Festakt war die Bevölkerung zum Apéro eingeladen, am Rande dessen sich die diesjährige Gastgemeinde Beromünster präsentieren konnte.

Auch eine Delegation der Schweizergarde nahm an den Feierlichkeiten teil. Bild: Manuela Jans-Koch (Sempach, 3. Juli 2022)

