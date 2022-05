Max Thürig engagiert sich für die Jagd seit 25 Jahren

Schlierbach Emsiger Brückenbauer und leiser Vermittler: Max Thürig engagiert sich seit 25 Jahren für die Jagd Ein Schlierbacher Lehrer wird Jäger und nimmt Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit ins Visier – eine Erfolgsgeschichte. Jana Avanzini und Marc Höchli Jetzt kommentieren 18.05.2022, 11.51 Uhr

Ein Vierteljahrhundert hat Max Thürig aus Schlierbach als Botschafter der Jagd gewirkt. Tätig war er in verschiedenen Funktionen: als Experte der Luzerner Prüfungskommission, als OK-Präsident der Jagdausstellung an der LUGA, als Mitautor des Standardwerkes «Jagen in der Schweiz» und vor allem als Brückenbauer zwischen Jagd, Behörden und Bevölkerung.

Max Thürig mit seinem Hund im Wald. Bild: Eveline Beerkircher (Schlierbach, 12. Mai 2022)

Max Thürig steht im Revier der Jagdgesellschaft Seckwald in Schlierbach. Er zeigt dort das Hochmoor, das der Kanton Luzern vor ein paar Jahren renaturiert hat. Ein solches Hochmoor wiederzubeleben, rette die Welt nicht, sagt er. Aber es stärke das Bewusstsein der Bevölkerung für den Umgang mit der Natur.

Man merkt schnell, dass dem passionierten Jäger nicht nur das Wild am Herzen liegt. «Es gibt so viele Themen, in die man sich ewig vertiefen könnte, wenn man einmal mit der Jagd in Berührung gekommen ist», sagt er. Ein Hochmoor zum Beispiel wachse im Jahr um nur einen Millimeter. «Weiss man das, stapft man bestimmt einmal weniger gedankenlos durch eines hindurch.» Wissen fördere Respekt, Rücksicht und Selbstverantwortung, ist er überzeugt.

Vom Schüler zum Lehrer

Etwas später bei Kaffee und Gipfeli in seiner Stube. An den Wänden hängen Familienfotos und Jagdtrophäen, unter dem Tisch schnarcht Hündin Maila. Er habe erst spät zur Jagd gefunden, erzählt der 65-Jährige. Als er mit 40 Jahren die Jagdprüfung ablegte, hängte er sich dafür richtig rein. Bereits ein Jahr später engagierte er sich im Luzerner Verband für das Anlegen eines kantonalen Ausbildungsordners. Max Thürig erinnert sich:

«Ich hatte schon beim Lernen für die Jagdprüfung gemerkt, dass es in der Ausbildung Luft nach oben gab.»

Besonders methodisch, didaktisch und pädagogisch. Thürig, der als Lehrer und Schulleiter gearbeitet hat, brachte neue Ideen ein. Und mittlerweile habe sich einiges verändert. Da gehe es nicht mehr nur um Jagdhandwerk, Waffen, Recht oder Biologie, sondern auch um Brauchtum, Ökologie und Ethik. Und konkret um Baumschutz oder Besucherlenkung. «Damit wir den Tieren nicht einfach durchs Schlafzimmer joggen und biken.»

Für Bücher und Bambis

Er sei schon immer ein «Vereinsmeier» gewesen. Beim Fussball dabei, im Schützen- und im Theaterverein. Doch als er in die Jagdgesellschaft eintrat, hat Max Thürig die Prioritäten neu gesetzt. Er übernahm das Ressort Ausbildung im Luzerner Jagdverband, wurde Mitglied der kantonalen Prüfungskommission und Dozent für Wildtierbiologie. Ferner wurde er Archivar des Silbernen Bruch, Obmann seiner Jagdgesellschaft und Pionier der Rehkitz-Rettung mit Drohnen. Seit gut 25 Jahren engagiert er sich für die Jagd. Das soll auch so bleiben. Prüfungen jedoch wird er als Experte der kantonalen Jagdkommission diesen Frühling zum letzten Mal abnehmen.

Zur Person Max Thürig-Dolder (65) ist in Schlierbach aufgewachsen und noch heute dort wohnhaft. Er ist verheiratet und Vater dreier Kinder. Nach der Sekundarschule absolvierte er 1973 bis 1978 das Kantonale Lehrerseminar in Luzern. Bevor er in den 1980er- Jahren als Fachlehrperson an der Milchwirtschaftlichen Schule Sursee tätig war, wirkte er drei Jahre als Primarlehrer in Büron. Von 1989 bis 2018 arbeitete er als Primarlehrer und Schulleiter in Schlierbach. Vor drei Jahren hat er mit seiner Frau das Start-up «WildWaldWalk» gegründet, das Führungen zu den Themen Natur, Wildtiere und Jagd anbietet.

Den Brückenbauer nennt man ihn. Ein Talent, das er auch als OK-Präsident der Sonderausstellung über die Jagd an der Luga 2022 bewies. Doch den wichtigsten Meilenstein hat Thürig 2012 gemeinsam mit seinen Kollegen erreicht: die erste nationale Ausbildungs-Publikation «Jagen in der Schweiz». Mit 368 Seiten wurde der Föderalismus in den Schweizer Jagdausbildungen abgeschafft. Ein grosser Schritt für die oft sehr traditionstreuen Jagdgesellschaften.

«Natürlich gehen gesellschaftliche Veränderungen an der Jagd nicht vorbei», sagt Max Thürig. So interessieren sich in den letzten Jahren immer mehr Quereinsteiger und Städter für die Jagd, auch der Anteil an Jägerinnen wachse stetig. Deshalb gründete er gemeinsam mit seiner Frau Irène, die ebenfalls Jägerin ist, vor drei Jahren das Start-up «WildWaldWalk». Damit vermitteln die beiden bei Waldgängen allen Interessierten Wissen über Pflanzen und Tiere, über die Region und die Jagd.

Spiegelbild der Gesellschaft

Die Jagdgesellschaft vergleicht Max Thürig gerne mit einer WG: «Man verbringt viel Zeit gemeinsam, ist aufeinander angewiesen, muss sich vertrauen können». Dass man die gleichen ethischen Vorstellungen teilt, sei wichtig. Genauso, dass man zuhören und miteinander diskutieren könne.

Grundsätzlich müsse man für die Jagd ein Teamplayer sein. Dann haben auch «schräge Cheiben» ihren Platz. «Und manchmal auch solche, die glauben, je lauter man spricht, desto wahrer wird etwas», lacht er. Die Jagdgesellschaft sei halt immer auch ein Spiegelbild der Gesellschaft.

