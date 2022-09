Schötz Bancomat bei der Landi-Tankstelle gesprengt – Täter entkommen mit Bargeld Ein Raiffeisen-Bancomat bei der Landi Schötz wurde am frühen Freitagmorgen gesprengt. Die Hauptstrasse musste vorübergehend gesperrt werden. Aktualisiert 16.09.2022, 09.19 Uhr

Bei der Landi-Tankstelle in Schötz wurde der Bancomat gesprengt. Bild: Screenshot Google Maps

In Schötz wurde früh am Freitagmorgen bei der Landi-Tankstelle ein Raiffeisen-Bancomat gesprengt, wie die Luzerner Polizei auf Anfrage bestätigte. Die Täter konnten mit Bargeld flüchten.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Hauptstrasse musste vorübergehend gesperrt werden. Denn zunächst galt es zu überprüfen, ob gefährliche Substanzen verbleiben. Wie Christian Bertschi, Chef des Kommunikationsdiensts der Luzerner Polizei sagt, könne die Polizei die Ermittlungen nun aufnehmen.

Gemäss der Luzerner Polizei ist bis jetzt nicht bekannt, wie viele Personen an der Sprengung beteiligt waren und ob ein Fluchtfahrzeug involviert war. Auch mit wie viel Geld die Täter entwischten, ist noch unklar.

Alles anzeigen

Die Landi Schötz musste die Ladenöffnungszeiten für den Freitagmorgen anpassen. Gemäss Bertschi dürfte sie aber im Verlauf des Morgens zumindest teilweise öffnen.

Schon im März wurde in Buchrain ein Bancomat gesprengt. Damals war der Knall der Sprengung noch in drei, vier Kilometern Entfernung zu hören, wie damals verschiedene Leser gegenüber PilatusToday berichteten. Auch am Bahnhof Luzern flog im Dezember 2021 ein Bancomat in die Luft. Die Täter sollen damals auf Motorrädern geflohen sein.

Update folgt.